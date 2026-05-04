La Formación Profesional de Canarias integra el Régimen Económico y Fiscal para acercarlo al empleo

El Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias da un paso más en su implantación en el sistema educativo y llega por primera vez a la Formación Profesional (FP), una etapa clave por su vínculo directo con el empleo. El Gobierno autonómico presentó esta mañana el nuevo material didáctico que permitirá al alumnado conocer las principales medidas del fuero isleño y aplicarlas en contextos empresariales reales.

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, destacó que esta incorporación supone "el último paso ya para tener incorporada la materia de formación del REF en todo nuestro sistema educativo", tras su presencia en infantil, primaria, secundaria y bachillerato. A su juicio, el objetivo es romper el "desapego" histórico de la población hacia este instrumento y lograr que se perciba como "algo propio, como un derecho histórico".

El material se integrará en el itinerario formativo de la FP a través de dos módulos básicos dentro de la asignatura de empleabilidad y un módulo optativo más amplio orientado a la familia de Administración y Gestión. Según explicó Barrera, la intención es que el alumnado comprenda el REF "desde su esencia más inmediata en el ámbito de sus negocios", como una herramienta para compensar las desventajas derivadas de la condición insular.

De izquierda a derecha, el copropietario de Panaderías Zulay, Bryan Medina; el consejero de Educación, Poli Suárez; el comisionado del REF, José Ramón Barrera; y la doctora Carla Barber. / Mauricio del Pozo

Del aula al mundo laboral

En este sentido, subrayó que uno de los retos ha sido desmontar la idea de que se trata de únicamente de beneficios fiscales. "No es el REF una herramienta para pagar menos impuestos y recibir subvenciones. Es una herramienta de compensación", afirmó, insistiendo en que su finalidad es situar a Canarias "en igualdad de condiciones" respecto a otros territorios.

Por su parte, el consejero de Educación, Poli Suárez, defendió la importancia de introducir estos contenidos en una etapa formativa vinculada al mundo laboral. "Era importantísimo poder llegar", señaló, recordando que la FP cuenta actualmente con 47.600 estudiantes y podría superar los 50.000 el próximo curso. Para Suárez, esta iniciativa conecta directamente con la estrategia de consolidación de la Formación Profesional en las Islas y con la necesidad de adaptar la enseñanza a la realidad económica de cada territorio.

El titular de Educación también puso en valor el crecimiento de la FP en los últimos años, tanto en alumnado como en oferta formativa y colaboración empresarial. “De 2.500 empresas que había cuando llegamos a la Consejería hemos pasado a más de 5.000”, indicó, subrayando la importancia de esta relación para responder a las demandas del mercado laboral.

Bryan Medina Santos, copropietario junto a sus hermanos de Panaderías Zulay. / Mauricio del Pozo

Casos reales de empresas canarias

Uno de los elementos clave del proyecto es la incorporación del denominado “método del caso”, que permitirá trabajar con experiencias reales de empresas canarias. Barrera explicó que esta metodología busca que el alumnado “pueda apreciar la importancia que tiene nuestro REF en el ámbito de un proyecto empresarial en concreto”.

Entre los ejemplos presentados figuran iniciativas como Clínicas Barber, el grupo Cicar o Panaderías Zulay. La doctora Carla Barber señaló que desarrollar su actividad desde Canarias implica “un esfuerzo extra”, pero reconoció que el REF “te aporta muchísimo beneficio” en términos empresariales. En la misma línea, Bryan Medina, copropietario de Panaderías Zulay, destacó que este instrumento ha contribuido a “equilibrar esa competitividad” pese a las dificultades geográficas.

La doctora Carla Barber. / Mauricio del Pozo

El comisionado insistió en que el papel del profesorado será fundamental para que estos contenidos lleguen al alumnado. “Sin ustedes, sin todo el equipo docente, esto no será nunca una realidad”, afirmó, apelando a su implicación en la transmisión del conocimiento.

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La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Edu-REF, que ya dispone de materiales en distintas etapas educativas y que ahora se amplía a la FP con el objetivo de reforzar la formación económica de los futuros profesionales. Barrera concluyó que conocer este instrumento es clave para el futuro del Archipiélago: “Si nosotros no conocemos, no vamos a valorar, y si no lo valoramos no lo vamos a defender”.