Canarias aprueba un nuevo decreto para agilizar la tramitación de titulos universitarios

El Consejo de Gobierno, reunido el lunes 4 de mayo, ha aprobado un nuevo decreto que regula cómo se implantan las titulaciones universitarias oficiales en Canarias. Esta norma sustituye al Decreto 168/2008 y adapta la regulación autonómica a la legislación estatal actual. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación, liderada por Migdalia Machín, ha promovido esta iniciativa con el propósito de hacer más claros y rápidos los procesos relacionados con la creación, modificación y supresión de títulos, además de reforzar la calidad del sistema universitario.

Según la consejera, organizar la implantación de titulaciones se traduce también en definir el futuro del archipiélago, ya que está directamente relacionado con las oportunidades disponibles y con la conexión entre la formación académica y la realidad de las islas. El decreto supone mejoras para acortar los tiempos de gestión y eliminar trámites innecesarios. Por ejemplo, simplifica la evaluación de la necesidad y viabilidad de nuevas titulaciones y fija plazos más concretos, lo que permite a las universidades planificarse mejor.

También reorganiza el proceso de implantación de títulos, que tendrá lugar una vez que el plan de estudios se valide por el Consejo de Universidades, con un informe previo de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). De esta forma se evitan duplicidades y se alinea el sistema con la normativa estatal. Machín ha destacado que esta actualización permitirá a las universidades adelantarse al desarrollo de nuevas titulaciones y responder con mayor rapidez a las demandas sociales, fortaleciendo la relación entre formación y entorno.

Sistema universitario más estable

Además, el decreto incluye medidas para asegurar la sostenibilidad de los títulos. Si después de su implantación surgen determinadas situaciones, las universidades evaluarán su evolución y, si es necesario, tomar medidas para garantizar su continuidad. Se refuerza también el seguimiento de las enseñanzas, especialmente en centros sin acreditación institucional, con el objetivo de asegurar la calidad académica y proteger al alumnado. En cuanto a la internacionalización, las universidades podrán impulsar iniciativas adaptadas a cada titulación, como impartir asignaturas en otros idiomas, fomentar programas de movilidad o establecer dobles titulaciones internacionales, siempre sin suponer un coste adicional para los estudiantes. La norma buscará acercar más los estudios al ámbito profesional, incorporando formación orientada al empleo e incluyendo prácticas externas según los rasgos de cada titulación.

En palabras de la consejera, este decreto aporta estabilidad al sistema universitario y mejora su capacidad para anticiparse, organizar su oferta y adaptarse a las necesidades de Canarias. Finalmente, la norma responde a una demanda de las universidades canarias, que han participado activamente en su elaboración, aportando ideas para lograr un marco más claro, ágil y útil para el desarrollo de nuevas titulaciones.