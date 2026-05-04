Julián Valdemoro niega una situación de inseguridad generalizada en Agaete y defiende la labor de la Policía Local: "No somos responsables de todo"

Agaete vive una creciente alarma por la inseguridad tras una oleada de robos que mantiene en vilo a vecinos y comerciantes. El caso de Ayoze Gil, propietario de Tamadaba Sport, ha encendido todas las alertas: ha llegado a dormir dentro de su tienda para evitar un nuevo asalto y proteger el material de su negocio.

La situación ha reabierto el debate sobre la falta de presencia policial en el municipio, donde los efectivos de la Policía Local se encuentran bajo mínimos. Comerciantes y residentes reclaman una respuesta urgente de las administraciones para frenar una oleada delictiva que, aseguran, ha alterado la vida cotidiana y amenaza la actividad económica de la zona.

Julián Valdemoro niega una situación de inseguridad generalizada en Agaete

El oficial jefe accidental de la Policía Local de Agaete, Julián Valdemoro, ha rechazado que el municipio atraviese una situación de inseguridad generalizada y ha defendido la labor que desarrolla el cuerpo dentro de sus competencias. Valdemoro recordó que Agaete, pese a contar con unos 4.500 habitantes y no estar obligado legalmente a disponer de Policía Local, mantiene este servicio y cuenta en su Relación de Puestos de Trabajo con una plantilla prevista de hasta once agentes.

Una plantilla condicionada por bajas e incapacidades

No obstante, reconoció que la plantilla actual está “bastante envejecida” y afectada por bajas médicas e incapacidades, lo que limita la capacidad operativa del servicio. Aun así, defendió que el Ayuntamiento ha mantenido el cuerpo policial y trabaja para mejorar su funcionamiento con los recursos disponibles.

Tres nuevos agentes en prácticas

Valdemoro explicó que recientemente se han incorporado tres nuevos agentes en prácticas, que deberán completar ahora su periodo formativo bajo la supervisión de tutores. Durante esta fase, señaló, su presencia se concentra en determinados turnos por razones de aprendizaje y control. Una vez superado ese periodo y cuando puedan prestar servicio con plena autonomía, la intención es reorganizar los turnos y ampliar la cobertura horaria, de manera que el servicio de tarde pueda prolongarse más allá de las 21.00 horas y llegar, en la medida de lo posible, hasta la medianoche.

Competencias limitadas en seguridad ciudadana

El responsable policial subrayó que las funciones de la Policía Local son “muy específicas y variadas”, centradas principalmente en la regulación del tráfico, la vigilancia municipal y la colaboración con otros cuerpos. En materia de seguridad ciudadana, insistió en que la competencia corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente a la Guardia Civil, así como a la Delegación del Gobierno.

Las cámaras funcionan, pero son de tráfico

Valdemoro también desmintió que las cámaras municipales no funcionen. Aclaró que están destinadas a la vigilancia y regulación del tráfico, no a la seguridad ciudadana, y que las imágenes se graban correctamente. Si en ellas aparece algún hecho delictivo, la Policía Local las facilita a la Guardia Civil cuando son requeridas.

“Una sensación de alarma no real”

Sobre los robos o hechos recientes, indicó que algunos asuntos están judicializados y que la Policía Local no participa en la investigación. A su juicio, se ha generado una “sensación de alarma no real” en torno a Agaete. “Que seamos la administración más cercana no significa que seamos responsables de todo”, defendió.