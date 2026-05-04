Las matrículas rosas que los conductores canarios podrán ver en las carreteras: no es un cambio de la DGT

Durante el 2026, los conductores podrían encontrarse con un tipo de matrícula poco habitual en las carreteras canarias y del resto de España. Se trata de unas placas de color rosa y aunque puede parecer un cambio en la normativa española, la realidad es que no es un sistema implantado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas matrículas proceden de otros países europeos y tiene una función muy concreta.

No son las nuevas matrículas españolas

España continúa mantenido su actual sistema de placas blancas con caracteres negros, por lo que no habrá cabios para los conductores nacionales. Estas matrículas rosas, se utilizan en Francia desde 2026 para las matrículas provisionales. Por lo tanto, su presencia en España tan solo se debe a la circulación de vehículos extranjeros.

¿Cuál es la función de estas matrículas?

El objetivo de estas palcas es identificar de forma clara a los vehículos que aún no han completado su matriculación definitiva. Gracias al color rosa, las autoridades pueden reconocer rápidamente que se trata de un vehículo en provisional y comprobar si cumple con los requisitos para circular. Se utiliza en casos como:

Vehículos nuevos pendientes de matriculación

Coches importados o en proceso de registro

Vehículos destinados a exportación

Automóviles en pruebas o uso profesional

Aunque España no adopta este sistema, sí podrá verse en sus carreteras debido al tránsito de vehículos europeos.

Un cambio visual, pero no normativo

Los conductores españoles no se enfrentan a ningún tipo de sanción, ya que desde la legalidad este no supone ningún cambio en la normativa. Estos solo deben conocer su significado para saber identificar estos vehículos en las carreteras.

Por lo tanto, los conductores solo deben tener en cuenta que si ven una matrícula rosa lo más probable es que se trate de un vehículo extranjero con registro temporal.