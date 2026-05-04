El viaje del papa León XIV activará la fase crítica de seguridad en Canarias

La visita del papa León XIV a Canarias obligará a activar la fase crítica del dispositivo especial de seguridad los días 11 y 12 de junio. En paralelo, el Gobierno autonómico trabaja con un escenario de suspensión de clases por zonas en Gran Canaria y Tenerife a la espera de conocer la agenda definitiva y los cortes de tráfico previstos.

El operativo tendrá cuatro fases: previa, preventiva, de alerta y crítica. Interior subraya que el objetivo es que ningún espacio vinculado al viaje quede sin medidas de protección. El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo definió como «un esfuerzo compartido y conjunto» para que la visita transcurra «con normalidad y sin compromisos para la seguridad de las personas y de los bienes».

El dispositivo

El plan contempla además un amplio despliegue de efectivos. Según las primeras previsiones del Ministerio del Interior, se movilizarán casi 11.000 agentes de la Policía Nacional y más de 2.200 guardias civiles, en un contexto marcado por la alerta antiterrorista en nivel 4 reforzado. El ministro señaló que el principal riesgo que se maneja es el terrorista, aunque también se tiene en cuenta la posible actuación de radicalismos o movimientos sociales. La previsión de una afluencia masiva de fieles en los distintos actos obliga, añadió, a «un esfuerzo suplementario de preparación» para garantizar la seguridad sin alterar el normal desarrollo de la actividad cotidiana.

El viaje, con actos en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ha obligado a establecer un marco común para identificar riesgos, preparar dispositivos operativos y coordinar a las fuerzas de seguridad.

El papa León XIV. / Maria Grazia Picciarella

Máxima activación en las Islas

La fase crítica del dispositivo en Canarias comenzará a las 00.00 horas del 11 de junio y se prolongará hasta que, el día 12, la aeronave que traslade al pontífice abandone el espacio aéreo español. En ese periodo el plan estará en su máximo nivel de activación, coordinado con el nivel 4 reforzado del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista.

Los dispositivos incluirán protección para el papa y su delegación, medidas de orden público en itinerarios y lugares de celebración, seguridad en alojamientos y espacios de concentración de fieles. También se constituirán centros de coordinación y mando en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Arguineguín, Las Raíces y dos misas

La etapa canaria cerrará el viaje del papa a España. El jueves 11 de junio, León XIV llegará primero a Gran Canaria, donde visitará el puerto de Arguineguín, punto de llegada de inmigrantes en pateras o cayucos. Después acudirá a la catedral y la jornada terminará con una misa multitudinaria en el estadio de Las Palmas.

El viernes 12 de junio, la agenda se trasladará a Tenerife. El pontífice visitará el Centro Las Raíces, espacio de acogida temporal gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que colabora la Iglesia. También está previsto un encuentro con 1.500 migrantes en la plaza del Cristo y una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife antes del regreso a Roma.

Suspensión de clases por zonas

Por otro lado, el Gobierno de Canarias no prevé, por ahora, cerrar todos los centros educativos del Archipiélago durante la visita del papal. La Consejería de Educación trabaja con un escenario de suspensión de clases por zonas en Gran Canaria y Tenerife, aunque la decisión final dependerá de la agenda oficial, los desplazamientos y los cortes de tráfico.

El consejero de Educación, Poli Suárez, insistió hoy en que todavía no hay una decisión cerrada. «A día de hoy no tenemos nada decidido, pero sí es verdad que tenemos avanzada la suspensión de clases por zonas», señaló. La previsión es concretar la medida esta semana, cuando se conozcan los detalles definitivos de la estancia del pontífice en Canarias.

Suárez defendió que la decisión debe tomarse con rigor y no de forma generalizada. «Lo fácil es suspender las clases», afirmó, antes de plantear qué efecto real tendría cerrar todos los centros cuando otros servicios, como la actividad judicial o sanitaria, funcionarían con normalidad.

El consejero recordó que aunque no esté previsto que el papa vaya a ir a La Aldea de San Nicolás o al norte de Gran Canaria, sí hay docentes y estudiantes que se desplazan desde distintos municipios hacia la capital. También mencionó Mogán, Telde o Ingenio. «Buscaremos la mejor solución para que la movilidad y, sobre todo, la seguridad, no se ponga en jaque, sino todo lo contrario», aseguró.

Encuentro en el Vaticano

La visita del papa a España fue uno de los asuntos abordados también esta mañana en Roma por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante su reunión en el Vaticano con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher. En ese contexto, el ministro mantuvo también una audiencia no prevista con el papa León XIV, que se prolongó durante 20 minutos.

Albares calificó el encuentro como «un gesto fuerte, de reconocimiento, amistad y de cariño a España» y señaló que, además del viaje previsto para junio, se abordaron cuestiones internacionales en las que existe «una gran coincidencia con la política exterior humanística de España», como la defensa de los derechos humanos y la situación de los migrantes.

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La jornada del ministro en Roma comenzó con la inauguración de la nueva sede de la Cancillería de la Embajada de España en Italia, situada en la Plaza Navona, en el Palacio de Santiago de los Españoles; como fruto de una ambiciosa actuación de rehabilitación promovida por la Obra Pía y cofinanciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El edificio acoge además la exposición España e Italia, 50 años para enmarcar, con 41 fotografías del archivo de la Agencia EFE que repasan medio siglo de relaciones entre ambos países.