Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo

Quevedo tiene millones en el banco, canciones en lo más alto y una carrera capaz de llenar titulares. Pero hay un detalle que ha encendido el debate: el artista canario no tiene una casa en propiedad, según el vídeo que circula en redes. La imagen resulta potente porque rompe con el tópico del éxito como sinónimo automático de estabilidad. Y, sobre todo, porque conecta con una realidad mucho más amplia: en Canarias, tener una vivienda se ha convertido en una meta casi imposible para miles de jóvenes.

Quevedo no tiene casa en propiedad: el dato que convierte su caso en espejo de la vivienda en Canarias

La conversación nace de su paso por el podcast junto a Jay Wheleer, donde el cantante presentó El Baifo y volvió a hablar de su relación con Canarias. Además de esta confesión, en ‘La Revuelta’, Quevedo reconoció que no tiene “un hogar” ahora mismo y que su casa está “en todos lados”, una forma de resumir una vida marcada por viajes, promoción y falta de rutina. RTVE ya había recogido en enero de 2025 otro dato llamativo de su vida personal: el artista seguía viviendo con sus padres.

Ese contexto cambia la lectura del dato económico que también dio ante David Broncano: entre 1 y 3 millones de euros en el banco. La cifra impacta, pero lo relevante es el contraste. Incluso alguien con ingresos muy por encima de la media no aparece asociado a la postal clásica de la propiedad inmobiliaria. En su caso pesa el ritmo de vida. En el de la mayoría de jóvenes canarios, pesa el mercado.

Un símbolo incómodo para Canarias

La pregunta de fondo es evidente: si la vivienda se ha vuelto difícil incluso para quienes han triunfado, ¿qué queda para un joven con un salario normal? Los datos dibujan un escenario muy duro. El Consejo de la Juventud de Canarias situó la emancipación juvenil en el 14,1% en el segundo semestre de 2024. Es decir, casi nueve de cada diez jóvenes no vivían emancipados.

El problema no es solo alquilar. Comprar es aún más difícil. El valor tasado medio de la vivienda libre en Canarias alcanzó los 1.891,1 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2024, con una subida anual del 8,6%. Para una persona joven, reunir entrada, gastos e hipoteca se ha convertido en una carrera de obstáculos que exige ahorro previo, contrato estable y, muchas veces, ayuda familiar.

La especulación que encarece el hogar

A la presión salarial se suma otra tensión: la vivienda como inversión. Canarias es uno de los territorios donde más se nota el choque entre residencia habitual, alquiler turístico y compra externa. En 2024, el Archipiélago prácticamente duplicó la media estatal de compra de vivienda por extranjeros: 27,1% frente al 14,6% nacional.

El crecimiento de la vivienda vacacional agrava el debate. La ley canaria de ordenación turística recoge que las viviendas vacacionales pasaron de 38.603 en noviembre de 2022 a 48.541 un año después. En julio de 2024 ya había 60.146 viviendas turísticas registradas y 247.551 plazas.

Más que una anécdota viral

Por eso el caso Quevedo funciona tan bien como historia: tiene fama, dinero, contradicción y contexto social. No es solo una pieza sobre si un cantante puede o no comprarse una casa. Es una historia sobre cómo la vivienda ha dejado de ser un paso natural en la vida adulta canaria.