RTVE Canarias rescata la memoria LGTBI en la semana del Pride de Maspalomas

RTVE Canarias se suma a la semana del Pride de Maspalomas con una iniciativa audiovisual que pone el foco en la memoria, la dignidad y el reconocimiento de las personas LGTBI mayores. Bajo el título Abrazo al pasado, la pieza convierte una conversación íntima en un relato público sobre el derecho a vivir, amar y recordar sin miedo.

El vídeo tiene como protagonista a Lorenza Machín, que aparece en un plató iluminado con tonos azules, rosas y violetas, sentada junto a un teléfono antiguo de color rosa que funciona como símbolo narrativo. A través de ese objeto, la pieza propone un viaje emocional hacia su propia historia: la infancia, las renuncias, los silencios y, finalmente, la libertad conquistada.

Las imágenes alternan el presente de Lorenza con fotografías antiguas, escenas familiares y momentos de celebración. El montaje subraya el contraste entre una vida marcada durante décadas por las normas sociales y una etapa actual en la que la protagonista puede nombrarse y mostrarse con orgullo. En uno de los rótulos del vídeo se recuerda que Lorenza estuvo casada con un hombre durante 40 años. Otro momento clave señala que ella y Carmen se casaron en 2019.

La frase que resume el espíritu de la pieza aparece como una declaración de principios: “No quiero que me acepten, quiero que me respeten”. Con esa idea, el vídeo se aleja de un enfoque meramente sentimental para situarse en el terreno de los derechos. No se trata solo de celebrar la diversidad, sino de reconocer el camino recorrido por quienes crecieron en una época en la que vivir una orientación sexual o una identidad fuera de la norma podía implicar miedo, ocultamiento o rechazo.

La iniciativa de RTVE Canarias cobra especial sentido durante la semana del Pride de Maspalomas, una cita que transforma el sur de Gran Canaria en espacio de encuentro, celebración y reivindicación. Frente al ruido de los grandes escenarios, Abrazo al pasado propone detenerse en una historia concreta. En el rostro de Lorenza, en su emoción al hablar por teléfono y en las imágenes de su vida junto a Carmen, el orgullo aparece como algo más profundo que una fiesta: una reparación.

El vídeo también reivindica la importancia de escuchar a las generaciones mayores del colectivo LGTBI. Sus testimonios permiten entender que los avances actuales no surgieron de la nada, sino que son resultado de vidas atravesadas por decisiones difíciles, resistencias cotidianas y una búsqueda constante de respeto.