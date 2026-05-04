Televisión Canaria crece un 75% entre el público joven y alcanza su mejor dato en abril

Televisión Canaria ha experimentado un notable crecimiento en su audiencia durante el mes de abril, especialmente entre el público de 25 a 44 años, considerado uno de los segmentos más relevantes y disputados del panorama audiovisual actual. Según los datos facilitados este lunes por la propia cadena, este grupo de edad ha pasado de representar un 4,8% de cuota en abril de 2025 a un 8,4% en abril de 2026, lo que supone un incremento del 75%.

Este avance refleja un cambio en la tendencia de consumo y apunta a una mayor conexión de la cadena con espectadores jóvenes-adultos, un colectivo que tradicionalmente ha migrado hacia plataformas digitales y contenidos bajo demanda.

Un crecimiento estratégico

El administrador general de RTVC, César Toledo, valoró positivamente estos resultados y destacó que el crecimiento en este segmento tiene un valor estratégico clave. Según explicó, se trata de una franja de edad especialmente relevante porque concentra a usuarios con mayor tendencia a consumir contenidos en plataformas digitales y redes sociales.

En este contexto, el hecho de que una televisión autonómica logre aumentar su cuota en este grupo indica que su oferta de contenidos está logrando captar la atención de una audiencia que, en general, se aleja de la televisión tradicional.

TN2 de Televisión Canaria. / RTVC

Segunda posición en la franja de 25 a 44 años

Uno de los datos más destacados es que Televisión Canaria ha alcanzado la segunda posición en cuota de pantalla dentro del grupo de 25 a 44 años, situándose solo por detrás de Telecinco.

Además, la cadena autonómica ha logrado superar a otras emisoras nacionales como Antena 3, La 1 o La Sexta en este segmento, un resultado que refleja un cambio significativo respecto a ejercicios anteriores.

Nuevos formatos que atraen a nuevos espectadores

El crecimiento de la audiencia joven se vincula directamente con la incorporación de nuevos formatos y contenidos adaptados a las preferencias actuales. Programas como ‘CHOSS’ o la ‘Entrevista a Quevedo’, junto con el desarrollo de la plataforma digital Canarias Play, han contribuido a ampliar la base de espectadores.

Estas iniciativas buscan adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, donde la flexibilidad, el acceso bajo demanda y la diversidad de formatos son factores clave para captar audiencia.

El mejor mes de abril en más de una década

En términos generales, Televisión Canaria ha cerrado abril con una cuota de pantalla del 7,9%, lo que supone un incremento de 1,7 puntos respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado convierte a abril de 2026 en el mejor mes de abril de los últimos 14 años, superando incluso los registros de 2013.

Este crecimiento consolida la tendencia positiva de la cadena, que mantiene una evolución ascendente desde el inicio de la temporada televisiva en septiembre de 2025.

Liderazgo entre las televisiones públicas en Canarias

La cadena autonómica se mantiene como la televisión pública más vista en Canarias por tercer mes consecutivo, además de ocupar el tercer puesto en el ranking generalista en el archipiélago.

Desde septiembre de 2025, Televisión Canaria ha incrementado su cuota en 1,5 puntos, pasando del 6,4% al 7,9%, lo que la convierte en la cadena generalista con mayor crecimiento en este periodo en Canarias.

TN2 de Televisión Canaria / RTVC

Amplio alcance entre la población canaria

En cuanto al alcance, los datos reflejan que 341.000 espectadores conectaron diariamente con la cadena en algún momento durante abril. A lo largo del mes, el total de personas que sintonizaron Televisión Canaria ascendió a 1.255.000, lo que representa el 56,4% de la población del archipiélago.

Estos datos indican que más de la mitad de los residentes en Canarias tuvo contacto con la programación del canal autonómico durante ese periodo.

Los informativos, clave en el crecimiento

Uno de los pilares fundamentales del aumento de audiencia son los servicios informativos. El Telenoticias cerró abril con una cuota del 13,2% y una media de 48.000 espectadores, alcanzando a 791.000 personas en algún momento del mes.

El informativo de sobremesa de lunes a viernes se posiciona como la primera opción en su franja horaria, consolidando el liderazgo de los contenidos informativos dentro de la parrilla.

En conjunto, los servicios informativos alcanzaron una cuota del 11,5% y una media de 28.000 espectadores, mejorando en 2,2 puntos y sumando 6.000 espectadores más respecto al año anterior. Además, más de 883.000 canarios siguieron estos contenidos, lo que equivale al 40,4% de la población.

Adaptación a nuevos hábitos de consumo

El crecimiento de Televisión Canaria se produce en un contexto en el que la televisión tradicional compite con nuevas formas de consumo audiovisual. Plataformas digitales, redes sociales y servicios de streaming han transformado la manera en que los espectadores acceden a los contenidos.

Los resultados de abril reflejan una transformación en la estrategia de Televisión Canaria, orientada a captar nuevos públicos sin perder su carácter de servicio público. La combinación de contenidos informativos sólidos y formatos adaptados a las nuevas generaciones parece estar dando resultados.

La cadena consolida así su posición en el panorama audiovisual del archipiélago, con una audiencia más diversa y en crecimiento. Este avance sugiere que la televisión autonómica continúa adaptándose a los cambios del sector, manteniendo su relevancia en un entorno cada vez más fragmentado.