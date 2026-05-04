Todo lo que tienes que saber sobre las maniobras militares que tendrán lugar desde hoy en Canarias

La Brigada Canarias XVI (Brican XVI) ha puesto en marcha desde este lunes un despliegue simultáneo en todas las islas del Archipiélago con el objetivo de reforzar la vigilancia, aumentar la capacidad de disuasión y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional.

El operativo moviliza a personal de distintas unidades militares que realizarán patrullas tanto a pie como en vehículos, en una actuación coordinada que abarca las ocho islas habitadas. Esta acción forma parte de las denominadas Operaciones Permanentes, una de las principales aportaciones de las Fuerzas Armadas a la Seguridad Nacional en periodos de normalidad.

Presencia militar repartida por todo Canarias

El despliegue se distribuye entre varias unidades del Ejército de Tierra con responsabilidades específicas en cada isla.

El Regimiento de Infantería Soria 9 (RI 9) será el encargado de desarrollar sus cometidos en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, tres territorios estratégicos por su localización y extensión.

Por su parte, el Regimiento de Infantería Tenerife 49 (RI 49) centrará su actividad en la isla de Tenerife, donde se prevén acciones de vigilancia y contacto institucional.

En Gran Canaria, las labores recaerán en el Regimiento de Infantería Canarias 50, mientras que el Regimiento de Artillería de Campaña 93 actuará en La Gomera y El Hierro.

Finalmente, el Batallón de Zapadores XVI desarrollará sus tareas en la isla de La Palma, completando así la cobertura integral de todo el territorio canario.

Patrullas terrestres y control del entorno

Las patrullas previstas combinan desplazamientos motorizados con recorridos a pie. Este tipo de presencia sobre el terreno permite al Ejército mantener una vigilancia eficaz de zonas sensibles, mejorar la capacidad de reacción y consolidar el conocimiento detallado del entorno insular.

Además del componente estrictamente operativo, estas actuaciones permiten a las unidades actualizar información logística, geográfica y social relevante para futuras misiones o necesidades de emergencia.

La singularidad geográfica de Canarias, fragmentada en varias islas y situada en una posición estratégica del Atlántico, convierte este tipo de despliegues en una herramienta clave dentro de la planificación defensiva nacional.

Actividades divulgativas en centros educativos

Junto a las labores de patrulla, varias unidades desarrollarán acciones de carácter informativo y divulgativo en centros educativos.

En Fuerteventura, personal del Regimiento Soria 9 ofrecerá una charla informativa en el IES Jandía este martes. Posteriormente, el próximo 11 de mayo, está prevista una exposición estática de material militar en el IES Corralejo, donde el alumnado podrá conocer de cerca medios y equipos empleados por el Ejército.

En Tenerife, efectivos del Regimiento Tenerife 49 acudirán el miércoles al centro educativo San Agustín, donde impartirán charlas sobre la labor del Grupo Táctico Canarias y las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas en el Archipiélago.