La Aemet prevé estabilidad en Canarias con intervalos de nubes y riesgo de lluvias ocasionales hoy martes

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes en Canarias una jornada dominada por los cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes altas que podrían dejar lluvias débiles y ocasionales en puntos concretos del archipiélago.

Las temperaturas se mantendrán estables, con pocos cambios tanto en las máximas como en las mínimas. En las capitales, los valores oscilarán entre los 18 y 23 grados, con un ambiente suave durante todo el día.

El viento será uno de los elementos más destacados, con predominio del nordeste y carácter moderado, aunque con intervalos de fuerte en zonas costeras del noroeste y sureste, especialmente durante la tarde. En el mar, se espera marejadilla o marejada, con mar de fondo del norte o noroeste de alrededor de un metro.

En conjunto, se espera un día tranquilo en la mayor parte de las islas, aunque con algunos intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles en áreas del interior y vertientes expuestas.

LANZAROTE — Previsión del tiempo: intervalos nubosos y ambiente estable

Cielos poco nubosos con nubes altas y presencia de nubes bajas en el norte y este durante la madrugada. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.

Arrecife: 16 / 24 °C

FUERTEVENTURA — Tiempo estable con algunas nubes bajas

Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad baja en el este a primeras horas. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 18 / 22 °C

GRAN CANARIA — Nubes en el norte y viento más intenso por la tarde

Cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad baja en el norte y este durante la noche. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en costas del noroeste y sureste. Temperaturas estables.

Las Palmas de Gran Canaria: 19 / 22 °C

TENERIFE — Posibles lluvias débiles en zonas del sur y este

Cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad baja en la vertiente este. Por la tarde, aumento de nubes en interiores con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en el sureste y rachas intensas en cumbres.

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 23 °C

LA GOMERA — Intervalos nubosos y viento más intenso en costas

Cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad baja en el norte durante la noche. Viento del nordeste moderado con intervalos fuertes por la tarde en zonas costeras. Temperaturas sin cambios.

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24 °C

LA PALMA — Nubes en el este y posibles lluvias débiles

Cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad baja en la vertiente este. No se descartan lluvias débiles en zonas interiores durante el día. Viento flojo a moderado del nordeste.

Santa Cruz de La Palma: 18 / 22 °C

EL HIERRO — Nubosidad en el norte y viento con rachas fuertes

Cielos poco nubosos con nubes altas y nubosidad baja en el norte durante la noche. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en el sureste. Temperaturas sin cambios.

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Valverde: 13 / 20 °C