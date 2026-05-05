Antonio Morales sobre el crucero con hantavirus que podría venir a Canarias: "Las contradicciones entre la OMS y España no tranquilizan a la población"
Última hora del crucero con hantavirus y su posible escala en Canarias, en directo: OMS y Sanidad acuerdan revisar el buque hoy antes de decidir su escala
Aránzazu Fernández
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha expresado este martes su preocupación por la gestión de la situación del crucero neerlandés de lujo 'MV Hondius' en el que se ha detectado un brote de hantavirus, con siete casos, incluidos dos contagios confirmados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con tres muertes entre las personas relacionadas con el viaje.
El buque permanece fondeado en Cabo Verde y está a la espera de que las autoridades sanitarias accedan al mismo para realizar una inspección.
Morales señaló que existen problemas de falta de transparencia, descoordinación institucional y inconsistencias en la información proporcionada por organismos nacionales e internacionales. “Lo último que estamos viendo es cómo la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma una cosa y el Gobierno de España otra. Esto no ayuda a tranquilizar a la población ni a despejar posibles alarmas sociales”, declaró.
Rigurosidad científica para no generar alarma social.
El presidente del Cabildo recordó que, según la comunidad científica, el hantavirus no se transmite de manera directa entre humanos, lo que reduce el riesgo sanitario. Sin embargo, insistió en que todas las decisiones deben estar respaldadas por las autoridades sanitarias competentes, aplicando protocolos coordinados y basados en evidencia científica.
“Cualquier actuación sobre este tipo de situaciones debe realizarse con rigor científico y cumpliendo los protocolos internacionales de salud pública”, añadió Morales. La falta de coordinación, advirtió el presidente grancario, genera alarma social e inseguridad entre los ciudadanos, y subrayó la necesidad de claridad y unidad en los criterios de las instituciones involucradas.
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