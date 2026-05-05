El Hospital Insular se afianza como referente nacional en cirugía de la pared torácica

El Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, debido al continuo desarrollo de nuevas tecnologías y procedimientos quirúrgicos, se ha consolidado como un referente nacional en cirugía de patología de pared torácica congénita, traumática y oncológica.

Durante los últimos años, el hospital ha recibido a numerosos profesionales, interesados en conocer las avanzadas técnicas desarrolladas por los profesionales de Cirugía Torácica, como la cirugía pulmonar robótica, la corrección de deformidades congénitas de la pared torácica, la reconstrucción torácica con implantes personalizados, y la resección robótica de la primera costilla, entre otras

Un total de 35 cirujanos provenientes de 23 hospitales españoles, así como cinco especialistas de Alemania y Reino Unido, han visitado las instalaciones del Complejo Hospitalario, en los últimos dos años, para formarse en estas avanzadas técnicas. Por otro lado, en el mismo periodo, cirujanos torácicos de nuestro centro se han desplazado a 13 hospitales del país para dar asistencia quirúrgica en 26 intervenciones complejas.

Corrección de deformidades

En el ámbito de las malformaciones congénitas, los profesionales de Cirugía Torácica han desarrollado nuevos procedimientos quirúrgicos para la corrección de deformidades como el hundimiento o la protusión esternal. Estos avances, fruto de un trabajo colaborativo con ingenieros biomecánicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, han permitido mejorar significativamente los resultados en términos de corrección anatómica y reducción del dolor postoperatorio.

Patologías traumáticas

En cuanto a las patologías traumáticas de la pared torácica, el equipo ha implementado varias innovaciones. Se ha desarrollado un método mínimamente invasivo para la reparación de fracturas costales que ocasionan inestabilidad torácica, así como para las lesiones diafragmáticas traumáticas. Además, para el tratamiento de la luxación esternoclavicular traumática, una patología crónica y frecuentemente dolorosa, se ha introducido una nueva técnica de artrodesis con enclavijamiento intramedular y el diseño de una prótesis de la articulación para casos con fractura del tercio medio clavicular. Estos avances han sido reconocidos por la comunidad científica y actualmente se aplican en otros centros hospitalarios nacionales e internacionales.

Reconstrucción pared torácica personalizada

Desde el año 2016, el equipo ha trabajado en estrecha colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) en el desarrollo de técnicas de reconstrucción de la pared torácica utilizando implantes personalizados de aleación de titanio 3D. Estos implantes, diseñados a medida, proporcionan una combinación de rigidez estructural y elasticidad que ha mostrado excelentes resultados en la corrección de defectos de la pared torácica causados por resección de tumores que afectan las costillas o el esternón.

A diferencia de las técnicas de reconstrucción previas, la elasticidad de los implantes facilita la mecánica respiratoria del paciente, mejora el control del dolor y acelera la recuperación. El Complejo Hospitalario se ha posicionado como líder mundial en este tipo de reconstrucción, lo que ha atraído a cirujanos de diversos hospitales nacionales e internacionales para conocer y aprender de nuestras técnicas.

Cirugía robótica

Desde la incorporación de la cirugía robótica en nuestra comunidad, el Servicio de Cirugía Torácica ha destacado por su capacidad para llevar a cabo intervenciones pulmonares de alta complejidad. Con más de 200 procedimientos mínimamente invasivos realizados para el tratamiento de patologías oncológicas pulmonares mediante robótica, el equipo ha aplicado con éxito las ventajas de esta tecnología en diversas patologías de la pared torácica.

Un ejemplo de ello es el tratamiento del síndrome del opérculo torácico, una afección que genera compresión de los vasos sanguíneos o nervios en la salida del tórax, provocando dolor e impotencia funcional en el brazo, especialmente en pacientes jóvenes. La cirugía robótica para la extirpación de la primera costilla, desarrollada y perfeccionada en nuestro centro, ha proporcionado una mayor fluidez y seguridad en el procedimiento, consolidándonos como líderes en España en este tipo de intervención.

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Recientemente, en el último curso de cirugía avanzada de pared torácica realizado a finales de abril en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, participaron reconocidos especialistas de hospitales de Bilbao, La Coruña, Valladolid, Barcelona, San Sebastián y Madrid, quienes tuvieron la oportunidad de profundizar en estas innovaciones y compartir experiencias.