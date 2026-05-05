Confusión geográfica en televisión: cuando Las Palmas “se convierte” en La Palma en pleno directo

La televisión en directo tiene esas cosas: todo está medido, preparado y revisado… hasta que no lo está. Y cuando ocurre, el resultado suele ser una mezcla perfecta entre desconcierto, humor y viralidad. Eso es exactamente lo que ha sucedido en un programa informativo de Cuatro, donde un gráfico sobre un dispositivo de seguridad acabó convirtiéndose, sin pretenderlo, en una pequeña lección —o más bien recordatorio— de geografía canaria.

El motivo: confundir Las Palmas con la isla de La Palma. Un clásico que, lejos de desaparecer con el paso del tiempo, sigue repitiéndose en distintos formatos y contextos, para desesperación —y también diversión— de los habitantes del archipiélago.

Un mapa, tres territorios… y una confusión

Durante la emisión, los presentadores explicaban sobre la visita del Papa León XIV un despliegue de seguridad valorado en 15 millones de euros. En pantalla aparecía un mapa de España destacando varias zonas: Madrid, Santa Cruz de Tenerife y, en teoría, Las Palmas. Todo parecía correcto… hasta que alguien se fijó mejor.

El gráfico mostraba la silueta de la isla equivocada.

En lugar de representar Gran Canaria, donde se encuentra la provincia de Las Palmas, el mapa señalaba claramente La Palma, otra isla del archipiélago canario, situada más al oeste y con características geográficas muy distintas.

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Para quien no esté familiarizado con Canarias, puede parecer un error menor. Pero en las islas, esta confusión tiene cierto recorrido histórico y suele despertar una mezcla de resignación y sorna. Porque no, no es lo mismo Las Palmas que La Palma. Ni de lejos.