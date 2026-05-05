El delegado del Gobierno en Canarias afirma que "España no se negará a asistir al crucero, sería una especie de omisión del deber de socorro"

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado que España no se negará a asistir al crucero que se encuentra fondeando en Cabo Verde con un posible brote de hantavirus. El socialista considera que es una obligación humanitaria, no solo porque "hay 14 españoles a bordo, sino porque negarse sería una especie de omisión al deber de socorro".

Tras la negativa de Cabo Verde a permitir el atraque en sus puertos, Pestana comentó que tanto Sanidad como el Gobierno canario están pendientes de las necesidades que le transmita la OMS para coordinar la llegada del crucero. "Los hospitales de las Islas están preparados. Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario", subrayó Pestana, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

Investigación epidemiológica y desinfección en puerto canario

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ratificó desde Ginebra que el plan de actuación en Canarias incluirá una investigación epidemiológica completa y la desinfección total de la embarcación. Por su parte, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha exigido desde Santa Cruz de Tenerife que se cumplan todas las garantías posibles para que los residentes en las islas no sufran perjuicio alguno mientras se asiste a las 147 personas de 23 nacionalidades que permanecen en el buque.

Sanidad canaria: un sistema robusto ante riesgos biológicos

Las autoridades han destacado que las islas no solo cuentan con hospitales de primer nivel, sino también con la capacidad logística necesaria para facilitar la repatriación aérea de los pasajeros una vez superen los controles médicos:

Capacidad de respuesta: Canarias dispone de unidades de aislamiento preparadas para patógenos transmitidos por roedores, como este virus.

Canarias dispone de unidades de aislamiento preparadas para patógenos transmitidos por roedores, como este virus. Coordinación internacional: el operativo se desarrollará bajo la guía estricta de la OMS y el Ministerio de Sanidad.

el operativo se desarrollará bajo la guía estricta de la y el Ministerio de Sanidad. Mínimo riesgo: se han diseñado protocolos de seguridad para que el contacto con la población civil sea nulo durante la intervención en el puerto.

Con el buque aún fondeado frente a Praia, se espera que en las próximas horas se concrete el puerto exacto de llegada, donde se activará este dispositivo especial para atajar una crisis que ya suma tres fallecidos y mantiene en alerta al Atlántico.