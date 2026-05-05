La DGT lo confirma: la señal que los conductores canarios ven a diario y puede salir caro ignorarla
Las autoridades insisten en la importancia de conocer el significado de las señales de tráfico y respetarlas para garantizar la seguridad vial
Las carreteras están llenas de señales para que los conductores puedan circular con la máxima seguridad posible, siempre y cuando estos distintivos se respeten. El problema llega cuando los conductores no respetan la señalización o no le prestan la suficiente atención.
No respetar la señalización de las carreteras puede acarrear sanciones económicas y dependiendo la infracción también puede suponer pérdida de puntos. Los conductores deben conocer el significado de los distintivos colocados en las carreteras, aunque la realidad es que con el paso de los años las señales poco comunes desaparecen de los conocimientos.
¿Qué indica la señal R-301?
Es probable que muchos conductores no conozcan la señal por su nombre (R-301), pero es una de las más conocidas por los conductores porque marca el límite máximo de velocidad permitido en la vía.
Se trata de una señal circular con borde rojo, fondo blanco y un número negro en su interior, que siempre el múltiplo de diez. Dicho número indica la velocidad permitida, es decir, la velocidad que el conductor no debe superar en ningún caso.
Respetarla es fundamental para evitar accidentes, ya que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales causantes de accidentes de tráfico en España.
Multas por no respetar el límite
No respetar la señal R-301 supone una infracción que puede conllevar sanciones económicas en incluso la pérdida de puntos del carné, dependido del exceso de velocidad. Las multas parten desde los 100 euros para los casos más leves, hasta 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir.
En el caso de que los conductores superar notablemente los límites de velocidad establecidos en las carreteras, se puede llegar considerar delito.
Esta señal es prácticamente visible en cualquier trayecto que se realice con el vehículo. Por ello, las autoridades insiste en la importancia de respetarla y adaptar la velocidad siempre a la vía y a las condiciones del entorno.
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