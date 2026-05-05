El Euromillones deja premio en Canarias

El sorteo de Euromillones del martes 5 de mayo ha dejado una noticia destacada en Canarias, donde un acertante en Santa Cruz de Tenerife se ha quedado a las puertas del gran premio. Mientras tanto, el bote continúa creciendo al no registrarse ganadores de primera categoría, lo que aumenta la expectación de cara a próximos sorteos, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En una jornada marcada por la ausencia de acertantes de máxima categoría (5 números + 2 estrellas), el protagonismo en el archipiélago lo ha acaparado un boleto validado en Tenerife que sí ha logrado acertar cinco números y una estrella, llevándose un premio considerable.

Un premio importante que aterriza en Tenerife

La suerte ha sonreído parcialmente a Canarias. En concreto, un boleto sellado en un punto de venta de Santa Cruz de Tenerife ha resultado premiado en la segunda categoría (5 + 1), obteniendo una cantidad superior a los 130.000 euros.

El punto de venta está ubicado en un centro comercial de la capital tinerfeña, lo que vuelve a poner a las islas en el mapa de la fortuna nacional. Aunque no se trata del bote millonario que muchos esperan, sí supone un alivio económico notable para el acertante.

Este tipo de premios, aunque no alcancen cifras astronómicas, siguen siendo especialmente celebrados en Canarias, donde cada golpe de suerte tiene un impacto significativo y suele generar conversación tanto en la calle como en redes sociales.

Sin acertantes de primera categoría: el bote sigue subiendo

Uno de los datos más relevantes del sorteo es que no hubo ganadores de primera categoría, es decir, ningún boleto acertó la combinación completa de cinco números y dos estrellas.

Esto implica que el bote acumulado pasa al siguiente sorteo, incrementando su cuantía y atrayendo a más participantes. La cifra ya se sitúa en niveles que despiertan el interés general, alimentando el sueño de convertirse en multimillonario de la noche a la mañana.

En este contexto, cada nuevo sorteo genera mayor expectación, especialmente en territorios como Canarias, donde la participación en juegos de azar es elevada.

Los números premiados en este sorteo han sido 03, 04, 08, 20, 31. Las estrellas han correspondido al 06 y al 08.

¿Cómo se juega al Euromillones?

Logo del Euromillones / La Provincia

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.