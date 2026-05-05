La Guardia Civil avisa: cuidado con esta estafa sobre plataformas de juegos online que puede colarse en el borrador de la Rentra de los canarios

Desde el pasado 8 de abril que los contribuyentes españoles han comenzado a rendir cuentas ante la Agencia Tributaria sobre sus ingresos durante el año 2025. El plazo máximo para presentar la declaración de la renta es el 30 de junio, ese es el plazo que tiene los ciudadanos para conocer si el resultado es a pagar o a devolver.

La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos a través de un vídeo publicado en sus redes sociales sobre los peligros al presentar tu declaración de la renta sin revisar el borrado. "Mucho cuidado al presentar tu declaración de la renta", avisan.

No confirmes el borrador

"¿Pero si no he jugado en mi vida en una plataforma de juego online?”, comienza el vídeo de la Guardia Civil. En dicho vídeo, se pone en la tesitura de un contribuyente que ha presentado la declaración de la renta y se da cuenta que en ella Hacienda le atribuye un importe asociado a plataformas de juego online. Un importe que se les puede pasar a muchos contribuyentes al no prestar atención al borrador e la renta.

"No eres tú. Los ciberdelincuentes han utilizado tus datos personales robados, DNI y nombre para abrir cuentas en casas de apuestas y obtener beneficios que luego aparecen como tuyos ante Hacienda. Si en tus datos fiscales aparecen apuestas que no has realizado, no confirmes el borrador", resume la Guardia Civil.

Consejos si has siso víctima

Desde el INCIBE han lanzado una serie de consejos si se da al situación de que un ciberdelincuente pueda estar suplantando la de la víctima identidad mediante el uso fraudulento de su DNI en plataformas de juego online:

Seguir el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS)

Interponen una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, presentando siempre todas las evidencias posibles.

ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, presentando siempre todas las evidencias posibles. Solicitar cita previa para renovar el DNI , con el fin de invalidar el anterior y poder acreditar un posible uso fraudulento.

, con el fin de invalidar el anterior y poder acreditar un posible uso fraudulento. Comprobar si se han utilizado tus cuentas bancarias para solicitar préstamos o créditos a tu nombre

para solicitar préstamos o créditos a tu nombre Buscar información sobre uno mismo en internet de manera periódica para detectar posibles usos indebidos de su información personal (egosurfing)

Además, las autoridades aconsejan "contactar con la casa de apuestas para cerrar la cuenta falsa y pedir certificados de actividad, donde consten los datos de acceso como la dirección IP, para demostrar que no fuiste tú" y "proteger tu DNI y datos personales. Tapa la información sensible y revisa tus cuentas".