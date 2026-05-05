La imbatible industria turística cierra el mejor invierno de su historia

Ni síntomas de enfriamiento, ni punto de inflexión en las gráficas. El turismo en Canarias no toca techo y sigue creciendo. El Archipiélago cerró el primer trimestre de 2026 con máximos históricos de viajeros extranjeros y de gasto turístico gracias al empuje de un mes de marzo que fulminó todos los registros existentes desde el nacimiento del sector en los años setenta del siglo pasado. La Estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur) y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) publicadas ayer por el INE reflejan que Canarias cierra un invierno histórico y se mantiene como la región más visitada del país.

Los datos del primer trimestre presentan en conjunto una tendencia positiva, pero el análisis de marzo es redondo. Canarias arrasa en todos los parámetros. El tercer mes de año es –hasta el momento– el mes con más turistas extranjeros y con más ingresos de la historia. El Archipiélago recibió 1,5 millones de turistas internacionales con un gasto de 2.478,87 millones de euros

Marzo siempre ha sido, dentro de la temporada alta turística en las Islas, el mes con más tirón del año. En 2026 no ha habido sorpresas. El tercer mes del año ha mantenido ese liderazgo y, además, ha reforzado su crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. El número de turistas aumentó un 0,4% en comparación con 2025 y el gasto, un 2,3%.

El pulso de la industria

Para entender el despegue del sector basta con mirar atrás. Hace diez años, marzo también marcaba el pulso de la industria. En 2016 llegaron al Archipiélago 1,2 millones de extranjeros en el último mes del primer trimestre. Hoy las cifran han crecido casi un 30% y superan el millón y medio. El salto es aún más evidente en el dinero que dejan los visitantes. En marzo de 2016 el gasto total fue de 1.368,60 millones de euros. Diez años después supera los 2.478 millones, lo que supone un crecimiento de más del 80%. Este avance encaja con la estrategia sostenida en los últimos años de orientar el modelo hacia un visitante con mayor capacidad de gasto, más que hacia un aumento indiscriminado del volumen.

El número de pasajeros y el gasto total no son los únicos indicadores de la buena salud del sector. También lo es el gasto medio por persona, que en marzo alcanzó los 1.587 euros, un 1,89% más que en marzo del año anterior.

El gasto medio diario se mantuvo en 185 euros –al igual que en 2025– y la estancia media de los viajes creció de 8,4 días en marzo del año pasado a los 8,56 de este año.

Si se amplía la mirada al conjunto del trimestre, los datos confirman la fortaleza del destino. Entre enero y marzo Canarias recibió 4,48 millones de turistas internacionales, un 2,76% más que en el mismo periodo del año anterior. El gasto total ascendió a 6.941,45 millones de euros, con un incremento del 1,42%.

El análisis más detallado del trimestre deja algunos matices. El gasto medio por persona desciende ligeramente, al pasar de 1.569 euros en 2025 a 1.549 en 2026, y también se reduce la duración media de los viajes. Sin embargo, el gasto diario por visitante aumenta y se sitúa en 192 euros frente a los 183 del año pasado, lo que refuerza la idea de un turista que concentra más su desembolso durante estancias algo más cortas.

A la cabeza del país

En la comparación con el resto de comunidades autónomas, Canarias no solo lidera sus propios registros, sino que también se mantiene a la cabeza del país. En marzo concentró el 22,94% de todos los turistas internacionales que llegaron a España, por delante de Cataluña y Andalucía. Ese liderazgo también se traslada al gasto, con el 25,8% del total nacional, muy por encima del resto de destinos. La tendencia se repite en el acumulado del año. Canarias encabeza el ranking de gasto turístico en el primer trimestre, con el 27,7% del total nacional, seguida de Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Por ahora, el escenario internacional inestable no se deja sentir en las cifras. Ni la escalada del conflicto en Oriente Próximo, ni la presión sobre los costes del transporte aéreo vinculada al queroseno, ni la incertidumbre económica que suele acompañar a estos episodios han frenado, de momento, la llegada de turistas ni el volumen de gasto en Canarias. El sector sigue funcionando con inercia, apoyado en buena medida en reservas cerradas con meses de antelación. Otra cosa será lo que ocurra a medida que avance el año. La temporada de verano servirá para medir si ese clima de incertidumbre termina por trasladarse a las decisiones de viaje y al bolsillo de los visitantes.

En el conjunto del país, el primer trimestre también cerró en positivo. España recibió más de 17,5 millones de turistas internacionales, un 2,5% más que en el mismo periodo de 2025. El gasto total alcanzó los 25.017 millones de euros, con un incremento del 6,3%. Desde el Ministerio de Industria y Turismo destacan que se consolida una tendencia en la que el crecimiento del gasto se sitúa por encima del aumento de las llegadas.

En ese flujo internacional, hay pocos cambios en el mapa de origen de los viajeros. Reino Unido se mantiene como el gran motor turístico, con cerca de 3,2 millones de visitantes en el conjunto del primer trimestre y un crecimiento del 2,3%. Alemania conserva la segunda posición, con 2,1 millones de turistas y un aumento más moderado del 1,2%, mientras que Francia rompe la tendencia al registrar un descenso del 5,9% y quedarse ligeramente por encima de los dos millones de viajeros.

Ese mismo patrón se repite cuando se analiza el dinero que dejan en destino los visitantes. El mercado británico continúa siendo el que más aporta, con el 14,7% del gasto total, seguido de Alemania, con el 12%, y de los países nórdicos, que concentran el 7,7%. Un reparto que refuerza el peso de los mercados tradicionales en el sostenimiento del sector. n