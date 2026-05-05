Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero con hantavirus cerca de CanariasSuspensión de las clases por la visita del papaEl mayor alijo de cocaínaPolicía Local LPGCColas kilométricas en la GC-1Callaos en La CícerUD Las PalmasTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Virus

Una investigadora española a bordo del crucero con hantavirus con posible escala en Canarias asegura que lo está pasando "muy mal"

La oceanógrafa Aitana F. V. viajaba en el MV Hondius como miembro de la tripulación en labores de investigación y asegura que lo está pasando "muy mal"

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: &quot;Queremos sentirnos seguros y volver a casa&quot;

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa" / Lucía Feijoo Viera / PI STUDIO

Jaime Roch

València

Una valenciana se encuentra entre las personas que viajan en el crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus con catorce españoles a bordo y fondeado frente a la costa de Cabo Verde. Según ha publicado À Punt, se trata de Aitana F. V., una oceanógrafa con trayectoria internacional que formaba parte de la tripulación del buque y realizaba labores de investigación a bordo.

La embarcación permanece retenida con 147 personas entre pasajeros y tripulación, mientras las autoridades sanitarias y la naviera negocian el puerto en el que podrá desembarcar. Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa figuran Gran Canaria o Tenerife, aunque el Ministerio de Sanidad ha señalado que todavía no hay una decisión definitiva sobre el destino final del barco.

Aitana F. V. es licenciada en Ciencias del Mar por una universidad valenciana y doctora en Oceanografía Física por una universidad neozelandesa. En redes sociales se presenta como "exploradora polar" y "entrenadora de alto rendimiento". En declaraciones a À Punt, la investigadora ha reconocido que la situación a bordo está siendo muy complicada y que lo están pasando "muy mal".

¿Qué es el hantavirus?

El buque MV Hondius zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves

Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores, como ratas y ratones. Pueden causar enfermedades graves, entre ellas el síndrome pulmonar por hantavirus, potencialmente mortal, y la fiebre hemorrágica con síndrome renal. La OMS indica que solo uno de sus tipos tiene capacidad de transmisión entre personas.

Primer fallecido

El primer fallecido, un hombre holandés, murió a bordo del crucero el pasado 11 de abril y su cuerpo fue desembarcado en la isla británica de Santa Elena el 24 de abril. El 27 de abril, su esposa, también de nacionalidad holandesa, fue trasladada a un hospital en Johannesburgo donde también falleció. La empresa neerlandesa añadió que "por el momento, no se ha confirmado que estas dos muertes estén relacionadas con la situación médica actual a bordo".

Noticias relacionadas y más

Ese mismo día, otro pasajero, de origen británico, "enfermó gravemente" y también fue evacuado a Sudáfrica donde permanece "en estado crítico aunque estable" y al que sí se le ha identificado una variante del hantavirus. Finalmente, el pasado sábado 2 de mayo, un tercer pasajero de origen alemán falleció a bordo aunque "aún no se ha determinado la causa", añadió el comunicado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  2. Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
  3. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  4. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases
  5. Todo lo que tienes que saber sobre las maniobras militares que tendrán lugar desde hoy en Canarias
  6. Los Gofiones agradecen el apoyo a Hijos de un Volcán, su éxito junto a Quevedo: 'Estamos abrumados
  7. La suerte sonríe a Canarias: el Euromillones deja más de un millón de euros en Canarias
  8. Catha González revela el tenso momento que vivió con una famosa canaria antes de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas

Quevedo tiene novia: el artista confiesa en una entrevista que "está enamorado"

Quevedo tiene novia: el artista confiesa en una entrevista que "está enamorado"

Una investigadora española a bordo del crucero con hantavirus con posible escala en Canarias asegura que lo está pasando "muy mal"

Una investigadora española a bordo del crucero con hantavirus con posible escala en Canarias asegura que lo está pasando "muy mal"

Última hora del brote de hantavirus en el crucero con destino Canarias, en directo: OMS y Sanidad acuerdan revisar el buque hoy antes de decidir su escala en Canarias

Última hora del brote de hantavirus en el crucero con destino Canarias, en directo: OMS y Sanidad acuerdan revisar el buque hoy antes de decidir su escala en Canarias

Antonio Morales sobre el crucero con hantavirus que podría venir a Canarias: "Las contradicciones entre la OMS y España no tranquilizan a la población"

Antonio Morales sobre el crucero con hantavirus que podría venir a Canarias: "Las contradicciones entre la OMS y España no tranquilizan a la población"

Fernando Clavijo sobre la llegada del MV Hondius a Canarias: "No es razonable trasladar el barco desde Cabo Verde, se tiene que atender donde se ha detectado el hantavirus""

Fernando Clavijo sobre la llegada del MV Hondius a Canarias: "No es razonable trasladar el barco desde Cabo Verde, se tiene que atender donde se ha detectado el hantavirus""

Sanidad supedita el atraque del crucero con hantavirus en Canarias a la revisión de urgencia en Cabo Verde

Sanidad supedita el atraque del crucero con hantavirus en Canarias a la revisión de urgencia en Cabo Verde

Nito El Agricultor salva el tomate grancanario: “Canarios unidos por nuestro campo canario”

Nito El Agricultor salva el tomate grancanario: “Canarios unidos por nuestro campo canario”

Un cayuco lleno de niños: el último rescatado en El Hierro traía a bordo 39 menores

Un cayuco lleno de niños: el último rescatado en El Hierro traía a bordo 39 menores
Tracking Pixel Contents