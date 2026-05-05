Nito El Agricultor salva el tomate grancanario: “Canarios unidos por nuestro campo canario”

El campo canario vuelve a pedir ayuda. Esta vez, el llamamiento llega desde Tenerife, pero mira directamente hacia Gran Canaria. Sergio Rodríguez Gutiérrez, conocido como Nito El Agricultor, ha lanzado un mensaje en redes sociales para ayudar a dar salida a una importante cantidad de tomates de La Aldea de San Nicolás, uno de los municipios históricos en la producción tomatera del Archipiélago. La situación es delicada.

Según explica Nito en un vídeo publicado en Instagram, se ha acabado el plazo de exportación y todavía queda una cantidad relevante de producto que necesita venderse para evitar que termine siendo desechado.

“A muchas de estas cosas nos enfrentamos los agricultores continuamente”

Por eso, el agricultor ha decidido poner a la venta cajas de 11 kilos de tomates canarios de La Aldea a 10 euros, siempre que sean adquiridas en Tenerife. En caso de pedirse por internet, el precio puede aumentar ligeramente para cubrir los costes del desplazamiento.

El mensaje de Nito no se centra solo en la venta del producto, sino en la necesidad de responder colectivamente ante las dificultades del sector primario. En su vídeo, recuerda la campaña reciente con las naranjas de La Palma y plantea ahora un nuevo reto solidario, esta vez con el tomate grancanario.

“No me ayudan a mí. En este caso, ayudan al agricultor, ayudan a los agricultores de La Aldea”

El agricultor insiste en que la ayuda no es para él, sino para los productores que están detrás de cada caja. La campaña ha servido también para dejar una imagen clara de colaboración entre islas. En un sector primario acostumbrado a convivir con dificultades comunes, el mensaje de Nito rompe cualquier idea de pique insular: desde Tenerife se está pidiendo apoyo para salvar producto de Gran Canaria. Una muestra de que, cuando se trata del campo, la unión pesa más que la rivalidad.

La Aldea de San Nicolás es, como recuerda el propio agricultor, “uno de los pocos sitios de Canarias que sigue exportando tomate”. De ahí que pida un esfuerzo para que los productores puedan resistir esta campaña complicada y lanza una advertencia clara sobre lo que puede ocurrir si no se apoya ahora al sector: “Si no, el próximo año nos quedamos sin tomate”, afirma en el video.

Si no quieren comprar, no compren, pero, al menos, compartan, por si puede interesarle a alguien y para que vean la realidad del campo

El llamamiento de Nito es directo: comprar, si se puede; y si no, al menos compartir el mensaje para que llegue a más personas. El agricultor insiste en que difundir también es una forma de ayudar, porque permite visibilizar la realidad del campo canario y acercar el producto a posibles compradores. En el vídeo, grabado entre tomateras y cajas de producto, Nito apela a la responsabilidad del consumidor canario. La oferta, a la desesperada, busca evitar que un producto de calidad, cultivado en las Islas, se pierda por no encontrar salida a tiempo.

En esta ocasión, Tenerife y Gran Canaria trabajan de la mano. El producto sale de La Aldea, el llamamiento lo lanza un agricultor tinerfeño y la respuesta se pide al conjunto de Canarias. Una cadena de apoyo que Nito resume en una frase sencilla: “Canarios unidos por nuestro campo canario”.