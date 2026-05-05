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Quevedo tiene novia: el artista confiesa en una entrevista que "está enamorado"

El cantante desvela durante una entrevista con Jay Wheeler que tiene una relación desde hace cinco años

Quevedo y Jay Wheeler en el directo del puertorriqueño.

Quevedo y Jay Wheeler en el directo del puertorriqueño. / @jaywheelerpr_clips

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Quevedo vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales, esta vez no por una canción ni por el éxito de su nuevo disco, sino por una de las cuestiones que más ha protegido desde que saltó a la fama: su vida sentimental.

Un vídeo viral difundido en redes sociales por la recién entrevista entre Quevedo y el cantante puertorriqueño Jay Wheeler, en la que ambos hablan de amor, música y de la relación sentimental del intérprete de 'Quédate'.

"Quevedo está enamorado"

El momento ha generado especial expectación porque Quevedo ha sido muy reservado en los temas de su novia. En redes sociales, muchos usuarios aseguran que la pareja del cantante se llama Noe Godoy, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente por el artista ni por su entorno. Por ese motivo, el nombre debe tratarse, como una especulación de redes. Lo que sí confirmó el propio Quevedo durante el stream es que está enamorado.

Jay Wheeler le dijo en directo: “Quiero que sepan que Quevedo está enamorado”, a lo que el canario respondió con un escueto: “Efectivamente”. El artista también explicó que su relación dura desde hace “cuatro años, cinco años”, aunque matizó que “no ha sido todo de seguido”.

La fama no puede con el amor

No es la primera vez que el artista habla de su relación. En 2023, durante su paso por el podcast de Nude Project, Quevedo confirmó que estaba con alguien desde antes de alcanzar la fama y aseguró que el éxito no había deteriorado la relación, sino que incluso los había unido más. “Yo creo que mejor que antes, la verdad”, dijo entonces.

Ese mismo año, el cantante compartió en Instagram varias imágenes junto a su novia, un gesto que sorprendió a sus seguidores por la discreción con la que acostumbra a tratar su vida privada.

No suelo ser muy directo con las referencias, prefiero camuflarlas en letras que entienda todo el mundo

El puertorriqueño también el preguntó que si en 'El Baifo' hay temas dedicados a ella, Quevedo respondió que sí, aunque “en privacidad”. El cantante explicó que no suele ser demasiado directo con ese tipo de referencias y que prefiere camuflarlas en letras que puedan entender todos, pero que para él tienen un significado concreto.

En ese contexto, las palabras de Quevedo en el directo con Jay Wheeler han añadido una nueva capa a la interpretación de sus letras. El cantante no ha querido dar detalles concretos, pero sí ha reconocido que parte de su música amorosa nace de una experiencia personal. Esa mezcla de discreción, pistas y teorías de los fans ha convertido a su pareja en uno de los temas más comentados de los últimos días.

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Por ahora, lo único confirmado es que Quevedo mantiene una relación desde hace años, que su pareja formaba parte de su vida antes del estallido de su fama y que algunas de sus canciones contienen referencias privadas a esa historia. El resto, siguen siendo rumores de redes sociales.

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