La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
El ministerio dirigido por Mónica García exige que uno de los pacientes más graves sea evacuado al Hospital de la Candelaria
La OMS y el Ministerio de Sanidad han acordado que el crucero de lujo MV Hondius, fondeado frente a Cabo Verde tras un brote de hantavirus, desembarque finalmente en Tenerife. La decisión se produce después de que un equipo de epidemiólogos revisara la situación del buque, en el que viajan 147 personas y donde se han identificado siete afectados, tres de ellos fallecidos.
Antes de emprender la travesía hacia Canarias, que la naviera Oceanwide Expeditions estima en unos tres días, está previsto evacuar por vía aérea a dos personas con síntomas y a un tercer pasajero considerado contacto de alto riesgo. Según Sanidad, los dos enfermos serán trasladados a Países Bajos y el contacto de riesgo a Alemania, en una operación coordinada con la compañía y las autoridades neerlandesas.
La escala en Canarias llega tras varias horas de incertidumbre y reservas por parte del Gobierno autonómico, que había defendido que el barco fuera atendido en Cabo Verde y continuara después hacia Países Bajos. Sanidad había señalado inicialmente que, si los pacientes eran evacuados, no existiría motivo clínico para una parada en las islas salvo que aparecieran nuevos casos durante el trayecto, aunque finalmente el acuerdo con la OMS fija el desembarco en territorio español bajo seguimiento sanitario.
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