El PP canario impulsa en el Senado frenar los derribos en los núcleos costeros tradicionales

El PP de Canarias ha movido ficha en el Senado al impulsar una enmienda que busca paralizar de forma inmediata todos los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre actualmente en curso en el litoral español.

La iniciativa, que se debate este miércoles en la Cámara Alta, reclama una moratoria que suspenda actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición promovidas por el Gobierno cuando puedan afectar a derechos de propiedad privada o concesionales de ciudadanos en zonas costeras, como sucede en gran parte del litoral canario.

La enmienda registrada plantea que, mientras el Congreso no tramite la toma en consideración de la proposición legislativa aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024 para salvaguardar núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico, se acuerde "con carácter inmediato" una moratoria de todos los procedimientos de deslinde en curso.

La diputada del PP Jennifer Curbelo durante una de sus intervenciones en el Parlamento. / Álex Rosa

Respaldo del Parlamento canario

La modificación se presenta y debate apenas una semana después de que el PP y PSOE se unieran en el Parlamento de Canarias para promover la reforma, defendida por la diputada conservadora Jennifer Curbelo, de una norma que generó durante décadas inseguridad jurídica en numerosos núcleos tradicionales del Archipiélago.

Con este movimiento, el PP busca convertir la moratoria en una medida urgente mientras se abre paso la reforma legal mientras que el acuerdo alcanzado en Canarias con el PSOE -que también fue apoyado por el resto de grupos, salvo Vox-, dibuja la posibilidad de que los dos grandes partidos desbloqueen una modificación de la Ley de Costas que durante años ha dividido a administraciones, vecinos y colectivos afectados.