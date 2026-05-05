Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus barco CanariasSuspensión de las clases por la visita del papaEl mayor alijo de cocaínaPolicía Local LPGCColas kilométricas en la GC-1Callaos en La CícerUD Las PalmasTiempo en Canarias
instagramlinkedin

Relaciones con el Estado

El PP canario impulsa en el Senado frenar los derribos en los núcleos costeros tradicionales

La enmienda reclama suspender "con carácter inmediato" los deslindes, ocupaciones, caducidades y demoliciones

Derribo de las casas del poblado marinero de Cho Vito en Tenerife en 2012.

Derribo de las casas del poblado marinero de Cho Vito en Tenerife en 2012. / J. A. Medina

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El PP de Canarias ha movido ficha en el Senado al impulsar una enmienda que busca paralizar de forma inmediata todos los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre actualmente en curso en el litoral español.

La iniciativa, que se debate este miércoles en la Cámara Alta, reclama una moratoria que suspenda actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición promovidas por el Gobierno cuando puedan afectar a derechos de propiedad privada o concesionales de ciudadanos en zonas costeras, como sucede en gran parte del litoral canario.

La enmienda registrada plantea que, mientras el Congreso no tramite la toma en consideración de la proposición legislativa aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024 para salvaguardar núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico, se acuerde "con carácter inmediato" una moratoria de todos los procedimientos de deslinde en curso.

La diputada del PP Jennifer Curbelo durante una de sus intervenciones en el Parlamento.

La diputada del PP Jennifer Curbelo durante una de sus intervenciones en el Parlamento. / Álex Rosa

Respaldo del Parlamento canario

La modificación se presenta y debate apenas una semana después de que el PP y PSOE se unieran en el Parlamento de Canarias para promover la reforma, defendida por la diputada conservadora Jennifer Curbelo, de una norma que generó durante décadas inseguridad jurídica en numerosos núcleos tradicionales del Archipiélago.

Noticias relacionadas y más

Con este movimiento, el PP busca convertir la moratoria en una medida urgente mientras se abre paso la reforma legal mientras que el acuerdo alcanzado en Canarias con el PSOE -que también fue apoyado por el resto de grupos, salvo Vox-, dibuja la posibilidad de que los dos grandes partidos desbloqueen una modificación de la Ley de Costas que durante años ha dividido a administraciones, vecinos y colectivos afectados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  2. Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
  3. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  4. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases
  5. Todo lo que tienes que saber sobre las maniobras militares que tendrán lugar desde hoy en Canarias
  6. Los Gofiones agradecen el apoyo a Hijos de un Volcán, su éxito junto a Quevedo: 'Estamos abrumados
  7. La suerte sonríe a Canarias: el Euromillones deja más de un millón de euros en Canarias
  8. Catha González revela el tenso momento que vivió con una famosa canaria antes de la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas

El PP canario impulsa en el Senado frenar los derribos en los núcleos costeros tradicionales

El PP canario impulsa en el Senado frenar los derribos en los núcleos costeros tradicionales

El epidemiólogo Amós García sobre el brote de hantavirus en un crucero: "Si hay cuadros graves, por humanidad, deberían venir a Canarias, Cabo Verde no está preparada"

El epidemiólogo Amós García sobre el brote de hantavirus en un crucero: "Si hay cuadros graves, por humanidad, deberían venir a Canarias, Cabo Verde no está preparada"

Hantavirus en el crucero con posible escala en Canarias, en directo: España pide evacuar desde Cabo Verde a los contagiados

Hantavirus en el crucero con posible escala en Canarias, en directo: España pide evacuar desde Cabo Verde a los contagiados

Operación contra el narco cerca de Canarias: los tripulantes del 'Arconian' viajaban con el "mayor alijo español en muchos años"

Operación contra el narco cerca de Canarias: los tripulantes del 'Arconian' viajaban con el "mayor alijo español en muchos años"

Canarias declara la guerra a la burocracia con una IA para acelerar trámites y desbloquear la actividad económica

Canarias declara la guerra a la burocracia con una IA para acelerar trámites y desbloquear la actividad económica

La Estrategia de Turismo Sostenible de la UE: el nuevo 'clavo' al que se agarra Canarias para limitar la venta de casas a no residentes

La Estrategia de Turismo Sostenible de la UE: el nuevo 'clavo' al que se agarra Canarias para limitar la venta de casas a no residentes

Otros cuarenta niños migrantes llegan a Canarias mientras las comunidades aprietan para frenar las derivaciones

Otros cuarenta niños migrantes llegan a Canarias mientras las comunidades aprietan para frenar las derivaciones

Las matronas alzan la voz en Canarias: "Da pena no poder cumplir con lo que las mujeres desean"

Las matronas alzan la voz en Canarias: "Da pena no poder cumplir con lo que las mujeres desean"
Tracking Pixel Contents