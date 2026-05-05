Sanidad supedita el atraque del crucero con hantavirus en Canarias a la revisión de urgencia en Cabo Verde
El Ministerio de Sanidad supedita la llegada del MV Hondius al resultado de la inspección de urgencia que se realiza esta tarde en Cabo Verde para blindar la salud pública del Archipiélago
Agencias
La decisión final sobre si el crucero MV Hondius atracará en las Islas Canarias ha quedado hoy en manos de los criterios científicos. Tras la reunión mantenida este mediodía entre el Gobierno de España y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ministra portavoz, Elma Saiz, ha confirmado que, aunque los recursos de atención y desinfección están preparados en las islas, la autorización de entrada depende estrictamente de la evaluación epidemiológica que se está realizando en estos momentos a bordo del buque.
El Ministerio de Sanidad ha enviado a un equipo de expertos para realizar una revisión exhaustiva del estado de salud de los 147 pasajeros y tripulantes. Este examen clínico es el paso previo obligatorio para determinar si existe un riesgo real para la población canaria y para organizar, de ser viable, las labores de repatriación. "Esta intervención permitirá conocer si hay más personas con síntomas y qué contactos de alto riesgo existen", han señalado fuentes ministeriales, subrayando que la seguridad biológica en Canarias es la prioridad absoluta antes de definir la ruta definitiva del barco.
Garantías de seguridad y protocolos de desinfección
Ante la inquietud generada por la presencia de este virus, el Ejecutivo ha lanzado un mensaje de serenidad, insistiendo en que las islas cuentan con la infraestructura necesaria para abordar la situación con las máximas garantías.
- Evaluación de riesgos: la escala en Canarias solo se producirá si los datos epidemiológicos obtenidos en Cabo Verde garantizan un entorno seguro.
- Capacidad operativa: el sistema sanitario canario ya tiene activados los protocolos de evaluación y, en caso de ser necesario, de desinfección total de la nave bajo la supervisión de la OMS.
- Seguimiento constante: los equipos de Sanidad Exterior y el Gobierno regional se mantienen en contacto permanente para actuar de inmediato en cuanto se reciba el informe de los epidemiólogos esta misma tarde.
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