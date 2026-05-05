La ULPGC y la ULL alzan la voz contra la falta de financiación: "No pedimos un favor, lo que reclamamos es el cumplimiento de una obligación"

Las universidades públicas canarias alzan la voz contra una financiación pública que consideran insuficiente e inestable. Los catedráticos José Suay, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y José Luis Rivero, de la Universidad de La Laguna (ULL), abanderan una iniciativa social que se presentó este martes: la Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas (UUPP Canarias). Su manifiesto creacional establece la demanda de mantener un crecimiento constante en los presupuestos de ambas instituciones educativas hasta alcanzar, en el año 2030, que se invierta el 1% del PIB como mínimo, tal y como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu). "No pedimos un favor, lo que reclamamos es el cumplimiento de una obligación", explicó Suay durante la presentación.

La plataforma ciudadana, que cuenta con el apoyo de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País (RSEAP) de Gran Canaria y Tenerife, arrancó con un acto de presentación simultáneo en ambas islas capitalinas que fue secundado, entre otros, por los rectores de la ULPGC y la ULL, Lluís Serra y Francisco García -respectivamente-; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, o el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. De manera telemática, también intervino la presidenta de la Real Academia de Ciencias, Ana Crespo.

El manifiesto de esta iniciativa, a la que la ciudadanía puede adherirse a través de su página web, pone en valor el papel de las universidades públicas como motor social y de progreso, que más allá de contribuir al nivel formativo de los canarios, multiplican la inversión en investigación "a nivel de productividad, empleo cualificado y cohesión social".

Así, especifica que tanto la ULL como la ULPGC han actuado "como un poderoso ascensor social" que, por ejemplo, permitió que miles de mujeres encontraran en sus aulas "el único espacio en el que su talento no dependía de su apellido ni género" y que continua generando profesionales de alta cualificación que ponen sus servicios y conocimientos al servicio de la sociedad canaria.

La iniciativa denuncia que, actualmente, se vive un clima de "descrédito y ataque" al sector universitario, "tanto a nivel internacional como nacional", en el que se concibe estas instituciones públicas como "un gasto superfluo" y se "cuestiona su valor". Ante esto, defiende que se trata de "un pilar de la democracia y el progreso social".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)