Hantavirus en el crucero 'MV Hondius', última hora en directo: OMS y Sanidad acuerdan revisar el buque hoy antes de decidir su escala en Canarias

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.

Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

El delegado del Gobierno en Canarias afirma que "España no se negará a asistir al crucero, sería una especie de omisión del deber de socorro" El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado que España no se negará a asistir al crucero que se encuentra fondeando en Cabo Verde con un posible brote de hantavirus. El socialista considera que es una obligación humanitaria, no solo porque "hay 14 españoles a bordo, sino porque negarse sería una especie de omisión al deber de socorro".

Nieves Salinas Fernando Simón avanza que el crucero del hantavirus zarpará de Cabo Verde sin personas afectadas, que serán repatriadas Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), del Ministerio de Sanidad, ha explicado esta mañana que se está analizando, "entre todas las instituciones implicadas", los mecanismos de distribución de los pasajeros del crucero 'MV Hondiuus', que partió el 20 de marzo de Usuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico con destino a Canarias y ahora se encuentra en Praia, capital de Cabo Verde. "Los enfermos serán evacuados desde Cabo Verde a sus países de origen o a Holanda, no lo tenemos claro. El barco saldrá sin casos", ha adelantado Simón. Más información

El Ministerio de Sanidad de España hace "un seguimiento estrecho" de la situación del crucero en el que se han detectado casos de hantavirus.

Víctor de Castro Alerta sanitaria en el Atlántico: la OMS confirma que el crucero con hantavirus vendrá a Canarias y Sanidad lo desmiente a la espera de nuevos datos epidemiológicos El Ministerio de Sanidad español aseguró a primera hora que la decisión aún no está tomada. Actualmente se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de una decisión definitiva

La OMS dice que hay bajo riesgo para el público de contraer hantavirus tras el foco en un crucero frente a las costas de Cabo Verde Dos de los enfermos en la embarcación se encuentran retenidos tras registrarse tres muertes a bordo.

Tres muertos por hantavirus en un crucero de lujo que viajaba desde Argentina con destino final Canarias La OMS confirma un caso detectado en laboratorio y cinco sospechosos en el crucero 'MV Hondius', que se dirigía a Cabo Verde