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Hantavirus en el crucero 'MV Hondius', última hora en directo: OMS y Sanidad acuerdan revisar el buque hoy antes de decidir su escala en Canarias

Sigue la última hora del brote de hantavirus detectado en un crucero que se dirige a las Islas Canarias. Te contamos en directo la situación sanitaria, los posibles síntomas y las decisiones de Sanidad Exterior

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

Lucía Feijoo Viera

Aránzazu Fernández

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.

Por su parte, las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad desmienten esto y se encuentran a la espera de los próximos datos epidemiológicos para determinar la siguiente escala del Hondius. Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

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