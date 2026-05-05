Las universidades canarias se alían con la ciudadanía para reclamar más fondos: "Debemos dejar atrás la cortesía silenciosa, hay que levantar la voz"

La falta de fondos que arrastran las universidades canarias ha trascendido a las paredes de los edificios rectorales y las tertulias políticas. La Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) cuentan desde hoy también con el respaldo de la ciudadanía en su cada vez más urgente exigencia de contar con una mayor partida presupuestaria por parte del Gobierno regional. Una exigencia que pasa por destinar, tal y como reza la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) un mínimo del 1% del PIB regional a la educación universitaria pública antes del año 2030. A día de hoy, en Canarias, el presupuesto dedicado a las universidades públicas canarias asciende a 285 millones de euros, lo que apenas representa del 0,4% del PIB.

Esta iniciativa ciudadana, hecha pública esta mañana en las sedes tinerfeña y grancanaria de la Real Sociedad Económica Amigos del País, parte de la convicción de los catedráticos José Luis Rivero (ULL) y José Suay (ULPGC), en el papel vital que han jugado las universidades como motor de progreso, cohesión social y desarrollo del Archipiélago. La iniciativa cristaliza en un manifiesto de defensa de las universidades canarias al que ambos han invitado a toda la sociedad a suscribir.

El fin último de esta iniciativa es instar a las instituciones a forjar un "pacto social y político" que blinde a las instituciones y las desvincule de los vaivenes políticos. "Necesitamos fondos suficientes para que las universidades públicas canarias sigan cumpliendo su misión al servicio de toda la sociedad y sigan siendo fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de oportunidades, de inclusion y de libertad cultural a todas las edades", destacó Suay durante su presentación.

La inercia de los poderes públicos

Pero como insistió Rivero, la exigencia no solo surge por la infrafinanciación a la que ha estado sometida la universidad durante al menos una década. Para los promotores de la iniciativa, lo que de verdad les ha llevado a dar el paso es "la inercia de desinterés de los poderes públicos", en palabras de Rivero.

Rivero asegura que las universidades han adoptado una posición de "cortesía silenciosa" que hoy está siendo "acallada por el ruido" imperante en una sociedad donde el contrato social se está requebrajando. "Es el momento de romper el silencio", sentenció Rivero. "La educación debería hacernos seres libres capaces de convivir, y eso es especialmente importante en estos tiempos se confunde la libertad con la ley", añadió Suay.

Además de la lectura del manifiesto en defensa de las universidades, durante el transcurso del acto también pudieron escucharse testimonios de exalumnos de la ULL y la ULPGC que avalaron la importancia del sistema público de educación superior. Dolores Corbella, catedrática de Lengua Española de la Universidad de La Laguna y miembro de número de la Real Academia Española (RAE), quiso manifestar su apoyo por las posibilidades que le brindó la universidad pública. "Fuimos de las primeras generaciones en democracia que accedíamos a la educación superior y es ella la que me ha marcado el camino de la excelencia”, insistió.

Acción frente "al pensamiento reaccionario"

Otros, como Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, hicieron hincapié en el avance del "pensamiento reaccionario" que está surgiendo en la sociedad. Una forma de ver el mundo que, a sus ojos "intenta desmontar nuestro contrato social, que es fundamentalmente de carácter pedagógico". Por esta razón, concibe que "defender la educación pública es defender el futuro", sentenció.

También intervino el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y profesor de la ULL, Valentín Martínez Pillet, quien recordó que la colaboración de décadas entre las dos instituciones para hacer la mejor ciencia es más que habitual. "Creamos equipos de investigación distribuidos por todo el mundo, y eso solo es posible desde lo público".

Para cerrar el acto, la presidenta de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la tinerfeña Ana Crespo, intervino desde la sede madrileña para asegurar que las universidades públicas "son el motor social más importante que tenemos, un tesoro que hay que cuidar y una herramienta insustituible para tener ambiciones".

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El documento está disponible en la web https://adhesiones.uuppcc.es/ . Hasta el momento se han sumado 311 personas al manifiesto, pero el objetivo es llegar a 5.000 firmas.