La Aemet avisa: giro en el tiempo en Canarias hoy miércoles
El viento del noreste ganará intensidad en zonas costeras y habrá precipitaciones débiles en puntos de Tenerife y La Palma.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Canarias una jornada marcada por cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta, en un contexto de estabilidad general pero con algunos cambios puntuales. Las lluvias, en general débiles y ocasionales, podrían aparecer durante la tarde en zonas de interior de Tenerife y La Palma, por lo que conviene tenerlo en cuenta si hay planes al aire libre.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en la mayoría de zonas, aunque se espera un ligero descenso en áreas de interior, especialmente en medianías y cumbres. En cuanto al viento, soplará moderado del noreste con intervalos de fuerte, sobre todo en vertientes noroeste y sureste de las islas durante la tarde, donde no se descartan rachas intensas.
En zonas altas, el viento será más variable y, en el caso de Tenerife, podría soplar con mayor intensidad desde el suroeste en cumbres centrales. En el mar, se espera marejadilla o marejada con olas en torno a un metro, y condiciones algo más tranquilas en costas del oeste y suroeste.
LANZAROTE — Intervalos nubosos con ambiente estable
La jornada se presentará con nubes y claros, sin cambios destacados en el tiempo. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligero descenso de las máximas en el oeste. El viento del nordeste soplará con intensidad moderada.
Arrecife: 16 / 23 °C
FUERTEVENTURA — Nubosidad variable y temperaturas suaves
Se alternarán nubes y claros durante el día, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero descenso de las máximas en el oeste. Viento moderado del nordeste.
Puerto del Rosario: 17 / 22 °C
GRAN CANARIA — Más nubes en el norte y posibles lluvias débiles
El norte permanecerá nuboso, con mayor presencia de nubes también en el este por la tarde, donde no se descartan lluvias ocasionales. El resto de la isla disfrutará de cielos más despejados. Las temperaturas bajarán ligeramente en zonas interiores. El viento del nordeste soplará con fuerza en algunas vertientes.
Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 22 °C
TENERIFE — Nubosidad en aumento y lluvias débiles por la tarde
El norte tendrá cielos más cubiertos, mientras que en el resto la nubosidad irá en aumento a partir del mediodía. Se esperan lluvias débiles y dispersas en zonas interiores del este. Temperaturas en descenso, más acusado en medianías. Viento moderado del nordeste, con componente oeste en cumbres.
Santa Cruz de Tenerife: 19 / 23 °C
LA GOMERA — Día variable con posibles lluvias débiles
El norte tendrá mayor presencia de nubes, mientras que en el resto la nubosidad irá aumentando con el paso de las horas. No se descartan lluvias débiles en zonas interiores. Temperaturas ligeramente más bajas, sobre todo en máximas en interior. Viento moderado del nordeste.
San Sebastián de la Gomera: 18 / 23 °C
LA PALMA — Chubascos por la tarde en zonas interiores
Predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles, que pueden intensificarse en forma de chubascos durante la tarde en el interior. Temperaturas en descenso, especialmente en zonas altas. Viento moderado del nordeste.
Santa Cruz de la Palma: 16 / 21 °C
EL HIERRO — Nubosidad en aumento y lluvias dispersas
El norte tendrá cielos más cubiertos, mientras que en el resto la nubosidad aumentará desde el mediodía. Posibles lluvias débiles en zonas interiores. Temperaturas en ligero descenso. Viento moderado del nordeste.
Valverde: 12 / 18 °C
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