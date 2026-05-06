Ángel Víctor Torres asegura que la orden de la OMS es vinculante: "El MV Hondius debe llegar al puerto más cercano de España"

El pulso entre las instituciones por el destino del crucero MV Hondius ha dado un giro definitivo. El ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este martes desde Granada que el Gobierno de España no tiene margen de maniobra: una comunicación oficial y por escrito del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigida a Pedro Sánchez obliga a que el barco atraque en el puerto español más cercano, es decir, en Canarias. El Archipiélago está obligado a recibir al barco mientras el MV Hondius lleva días fondeado a las afueras de Praia porque Cabo Verde le ha prohibido la entrada a purto.

Torres ha relatado cronológicamente cómo cambiaron los planes del Ejecutivo central en las últimas 48 horas. Inicialmente, la voluntad de Madrid —en sintonía con el Gobierno de Canarias— era que el buque continuara su tránsito hasta los Países Bajos sin tocar suelo español. Sin embargo, la situación epidemiológica en Cabo Verde y la negativa de este país a prestar auxilio activaron los mecanismos de la OMS.

"Todo cambió ante una comunicación vinculante que hace referencia a cuatro artículos expresos del reglamento sanitario internacional", explicó el ministro. Según Torres, estos artículos vinculan a todos los estados miembros y trasladan a España la "necesidad" de derivar el barco al archipiélago ante la imposibilidad de que los pasajeros reciban la atención adecuada donde se encuentran actualmente.

MV Hondius. / ELTON MONTEIRO / EFE

Lealtad con Canarias y un llamamiento a la calma

Consciente de la "inquietud y nerviosismo" que genera la noticia en las islas, Torres ha apelado a su propia experiencia como presidente regional durante el inicio de la pandemia en 2020: "Yo mismo cerré un hotel con mil personas en febrero de 2020 siguiendo criterios expertos. Fue criticado, pero era lo que había que hacer. Ahora pido calma; los expertos epidemiológicos de Canarias, con gran reputación internacional, aseguran que con precaución la situación es controlable".

El ministro se ha comprometido a actuar con la máxima "lealtad" hacia el Gobierno de Fernando Clavijo, con quien asegura estar en contacto permanente para que el desembarco y la desinfección se realicen bajo los protocolos más estrictos.

Sin puerto confirmado, pero con destino inminente

Pese a la confirmación de que el barco vendrá a las islas, Torres ha evitado precisar si el puerto de llegada será Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, delegando esa información técnica en la ministra de Sanidad, Mónica García.

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El ministro concluyó subrayando la importancia de resolver la situación de las 147 personas a bordo, incluyendo a los 14 españoles, recordando que la mayoría del pasaje se encuentra en buen estado y que el objetivo es que esta alerta sanitaria "sea pronto una situación superada". El Gobierno de España asume así el mandato de la OMS, convirtiendo el auxilio en Canarias en una cuestión de estricto cumplimiento internacional.