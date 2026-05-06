Una barca neumática con unos 50 migrantes llega al este de Lanzarote
La embarcación, con 53 varones de origen subsahariano a bordo, partió de Tan Tan el pasado 3 de mayo y ha arribado a tierra este miércoles por sus propios medios cerca de Costa Teguise
Una barca neumática con unas 50 personas a bordo ha llegado este miércoles hasta Punta del Banquete, cerca de Costa Teguise, en el municipio de Teguise (Lanzarote), después de haber partido desde la localidad marroquí de Tan Tan el pasado 3 de mayo.
Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, ayer por la tarde-noche se recibía una alerta familiar al no tener noticias de la embarcación precaria, por lo que las autoridades intentaron localizarla por vía telefónica sin éxito, lo que dio pie al operativo para acudir a su rescate.
El avión de Salvamento Marítimo localizó la embarcación
De esta manera, la madrugada de este miércoles, Salvamento activó el Sasemar 103, avión que localizó una neumática de color blanco poco después, movilizándose entonces a la Salvamar Ácrux, que se dirigía hasta el lugar del avistamiento cuando se tuvo conocimiento de que la embarcación había tocado tierra por sus propios medios sobre las 10.00 de la mañana, hora insular.
En tierra, un dispositivo formado por la Guardia Civil, Cruz Roja y el Servicio Canario de la Salud esperaba el desembarco de los migrantes.
Según fuentes del Instituto Armado, a bordo de la neumática viajaban 53 varones de origen subsahariano, todos ellos en aparente buen estado de salud.
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