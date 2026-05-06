Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus barco CanariasMV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de GranadillaDirecto rueda de prensa hantavirusMuerte bebé de 20 díasBuque mercante ArconianSuspensión de las clases por la visita del papaTiempo Canarias
instagramlinkedin

Una barca neumática con unos 50 migrantes llega al este de Lanzarote

La embarcación, con 53 varones de origen subsahariano a bordo, partió de Tan Tan el pasado 3 de mayo y ha arribado a tierra este miércoles por sus propios medios cerca de Costa Teguise

Una neumática con unos 50 migrantes llega a la costa este de Lanzarote

Una neumática con unos 50 migrantes llega a la costa este de Lanzarote

Ver galería

Una neumática con unos 50 migrantes llega a la costa de Teguise (Lanzarote) / Adriel Perdomo/Efe

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Una barca neumática con unas 50 personas a bordo ha llegado este miércoles hasta Punta del Banquete, cerca de Costa Teguise, en el municipio de Teguise (Lanzarote), después de haber partido desde la localidad marroquí de Tan Tan el pasado 3 de mayo.

Según han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, ayer por la tarde-noche se recibía una alerta familiar al no tener noticias de la embarcación precaria, por lo que las autoridades intentaron localizarla por vía telefónica sin éxito, lo que dio pie al operativo para acudir a su rescate.

El avión de Salvamento Marítimo localizó la embarcación

De esta manera, la madrugada de este miércoles, Salvamento activó el Sasemar 103, avión que localizó una neumática de color blanco poco después, movilizándose entonces a la Salvamar Ácrux, que se dirigía hasta el lugar del avistamiento cuando se tuvo conocimiento de que la embarcación había tocado tierra por sus propios medios sobre las 10.00 de la mañana, hora insular.

Una neumática con unos 50 migrantes llega a la costa de Teguise (Lanzarote)

Una neumática con unos 50 migrantes llega a la costa de Teguise (Lanzarote) / Adriel Perdomo / EFE

En tierra, un dispositivo formado por la Guardia Civil, Cruz Roja y el Servicio Canario de la Salud esperaba el desembarco de los migrantes.

Noticias relacionadas y más

Según fuentes del Instituto Armado, a bordo de la neumática viajaban 53 varones de origen subsahariano, todos ellos en aparente buen estado de salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  2. Última hora del crucero con hantavirus y su posible escala en Canarias, en directo: España pide evacuar a los contagiados en Cabo Verde sin escala en las islas
  3. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  4. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases
  5. Todo lo que tienes que saber sobre las maniobras militares que tendrán lugar desde hoy en Canarias
  6. Quevedo, una mujer de Telde y el hijo de Inmaculada Medina: el momento que confirmó que en Canarias nos conocemos todos
  7. Los Gofiones agradecen el apoyo a Hijos de un Volcán, su éxito junto a Quevedo: 'Estamos abrumados
  8. La suerte sonríe a Canarias: el Euromillones deja más de un millón de euros en Canarias

Una barca neumática con unos 50 migrantes llega al este de Lanzarote

Una barca neumática con unos 50 migrantes llega al este de Lanzarote

Canarias, destino de una crisis sanitaria bajo la sombra del nuevo papel de la ministra García en la OMS

Canarias, destino de una crisis sanitaria bajo la sombra del nuevo papel de la ministra García en la OMS

Los obispos esperan que el brote de hantavirus no ponga en peligro la visita de León XIV a Canarias

Los obispos esperan que el brote de hantavirus no ponga en peligro la visita de León XIV a Canarias

El PP acusa a Sánchez de “volver a fallar a Canarias”

El PP acusa a Sánchez de “volver a fallar a Canarias”

El Puerto de Tenerife recibe la solicitud de escala del crucero con hantavirus para este sábado

El Puerto de Tenerife recibe la solicitud de escala del crucero con hantavirus para este sábado

El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días

El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo: "El pueblo canario se merece respeto, transparencia y lealtad institucional"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo: "El pueblo canario se merece respeto, transparencia y lealtad institucional"

Canarias exige al Estado información "veraz" porque "no podemos actuar con los ojos vendados"

Canarias exige al Estado información "veraz" porque "no podemos actuar con los ojos vendados"
Tracking Pixel Contents