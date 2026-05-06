Canarias cuestiona la gestión del brote de hantavirus en el crucero y denuncia falta de información sanitaria

El Gobierno de Canarias ha expresado su preocupación por la gestión del caso de hantavirus detectado en el crucero 'Hondius' y ha criticado la falta de información trasladada por el Ministerio de Sanidad de España. Según ha señalado el Ejecutivo autonómico, el Servicio Canario de la Salud (SCS) no dispone de datos clínicos detallados sobre los pasajeros afectados, como historial médico, síntomas específicos o resultados analíticos.

Esta carencia, advierten, dificulta la planificación asistencial y la capacidad de respuesta en los centros hospitalarios del archipiélago. Además, subrayan que Canarias no cuenta con unidades altamente especializadas para abordar este tipo de enfermedades infecciosas de alto riesgo, lo que añade complejidad a la atención de estos pacientes.

Clavijo cuestiona la decisión de trasladar el crucero a Tenerife

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, ha calificado de “contrasentido” la decisión de encomendar al sistema sanitario canario la atención de estos casos sin información suficiente. A su juicio, resulta contradictorio que se derive la asistencia a Canarias cuando existen en la península hospitales con unidades más especializadas en este tipo de patologías.

El Ejecutivo regional considera que la falta de coordinación y comunicación entre administraciones está generando incertidumbre. También critica los cambios de criterio en pocas horas por parte del Ministerio, que inicialmente habría frenado el desplazamiento del barco hacia las islas para posteriormente autorizarlo.

Propuesta alternativa: evaluación en Cabo Verde

Desde Canarias se plantea que la gestión del brote podría haberse abordado de otra forma. En concreto, se defiende que los pasajeros deberían haber desembarcado en Cabo Verde para realizar un triaje sanitario, es decir, un proceso de clasificación de pacientes en función de la gravedad de su estado.

Este procedimiento permitiría identificar casos prioritarios y organizar su traslado en aviones medicalizados hacia centros hospitalarios europeos mejor preparados. Además, se evitaría mantener durante varios días a los pasajeros en el barco, una situación que, según el Ejecutivo canario, podría incrementar la incertidumbre entre los afectados.

Petición de intervención internacional

Otra de las propuestas trasladadas por el Gobierno autonómico es la intervención directa de equipos especializados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Cabo Verde. La idea sería que estos profesionales evalúen a todos los pasajeros in situ antes de tomar decisiones sobre traslados internacionales.

Preocupación por la posible alarma social

El presidente canario ha advertido de que la gestión del caso podría generar alarma entre la población si no se maneja con transparencia y rigor. La falta de datos sobre el comportamiento del virus, sus posibles mutaciones o los mecanismos de contagio preocupa especialmente a las autoridades sanitarias del archipiélago.

En este sentido, insisten en la necesidad de reforzar la comunicación institucional y garantizar que los servicios de salud dispongan de toda la información necesaria antes de asumir la atención de casos complejos.