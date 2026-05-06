Canarias, destino de una crisis sanitaria bajo la sombra del nuevo papel de la ministra García en la OMS

La decisión, llena de interrogantes sin aclarar, de trasladar a Canarias el barco afectado por un brote de hantavirus ha situado al Archipiélago en el centro de una crisis sanitaria de alcance internacional. La medida, aún rodeada de incógnitas, coincide con un momento de especial relevancia para España en la gobernanza mundial de la salud: el nombramiento oficial hace un año de la ministra de Sanidad, Mónica García, como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La coincidencia temporal no ha pasado desapercibida. Mientras el Ministerio de Sanidad subraya el compromiso de España con la salud pública, la cooperación internacional y la evidencia científica, en Canarias crecen las preguntas sobre por qué el buque ha sido derivado precisamente a las Islas.

El papel de España en la OMS y las dudas en Canarias

Una de las interpretaciones que empieza a circular en ámbitos políticos y sanitarios del Archipiélago es que la decisión podría estar relacionada con la voluntad del Gobierno central de proyectar una imagen de responsabilidad internacional en plena incorporación de España al órgano ejecutivo de la OMS después de haber estado 20 años ausente.

Así lo reconoció la propia García cuando asumió el cargo durante la Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 2025 en la sede de Naciones Unidas en Ginebra: "Para España es un inmenso honor volver a formar parte de este órgano de gobierno después de más de 20 años".

La ministra defendió que España debe estar "del lado de la salud pública, la evidencia científica y la certeza de que nadie se salva hasta que todo el mundo esté a salvo". Un mensaje que adquiere una lectura especialmente sensible desde Canarias en estos momentos.

Canarias vuelve a ejercer como frontera sanitaria y humanitaria

El Archipiélago, acostumbrado a ejercer como frontera humanitaria, logística y sanitaria entre continentes, vuelve a convertirse en territorio de recepción de una situación excepcional. El traslado del barco con hantavirus plantea dudas sobre los criterios técnicos, la capacidad de respuesta, la coordinación institucional y el grado de información ofrecido a la ciudadanía.

La simultaneidad del nombramiento de García y la primera decisión de calado adoptada por la OMS que implica de forma directa a un territorio de España alimenta la sospecha de que Canarias pueda estar siendo utilizada como escenario práctico de ese compromiso internacional que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere exhibir en Ginebra.

El Consejo Ejecutivo de la OMS y la respuesta que exige Canarias

La entrada de España en el Consejo Ejecutivo de la OMS supone formar parte de un órgano compuesto por 34 miembros técnicamente cualificados en salud, encargado de aplicar las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud, asesorarla y preparar parte de su agenda. Para el Ejecutivo central, el nombramiento es una carta de presentación del sistema sanitario español y de su defensa de la cobertura universal.

Para Canarias, en cambio, la prioridad inmediata es otra: conocer con transparencia por qué el barco ha sido enviado a las Islas, qué riesgos reales existen, qué protocolos se han activado y qué garantías tienen tanto la población como los profesionales llamados a intervenir.

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La crisis sanitaria del buque con hantavirus llega en un momento en el que España busca reforzar su prestigio internacional en materia de salud pública, pero una vez más Canarias denuncia que las decisiones se tomaron lejos del Archipiélago, sin escuchar al Gobierno que preside Fernando Clavijo, que es quien debe asumir las consecuencias.