Canarias exige al Estado información "veraz" porque "no podemos actuar con los ojos vendados"

Canarias elevó este miércoles el tono ante el Gobierno de España por la gestión del crucero MV Hondius, fondeado frente a Praia, en Cabo Verde, tras detectarse un brote de hantavirus a bordo. Tanto el presidente Fernando Clavijo como el vicepresidente Manuel Domínguez han sido taxativos al respecto: atención urgente para quienes están a bordo, sí; improvisación, no.

El Ejecutivo autonómico exige información "veraz", "transparencia" y "garantías absolutas" antes de asumir cualquier actuación relacionada con el buque, y sostiene que su traslado al Archipiélago solo debe contemplarse como "última opción". Incluso en ese escenario, la posición del Gobierno canario es clara: que el barco fondee, pero que no entre en puerto ni atraque.

Clavijo pide participar en el comité de crisis

A la petición de Clavijo de ser convocado, sin éxito, al comité de crisis presidido por Pedro Sánchez en Moncloa se ha unido la del número dos del Gabinete autonómico: "No podemos actuar con los ojos vendados".

Por ello, el Ejecutivo canario exige contar con todos los datos disponibles sobre la situación sanitaria a bordo, el alcance del brote y la cepa concreta del virus.

Domínguez cuestiona el traslado del crucero a Canarias

Domínguez cuestionó también la lógica de llevar el crucero hasta Canarias si las personas que permanecen a bordo se encuentran sanas. "Si están en perfecto estado de salud, ¿por qué no desembarcan en Cabo Verde?", se preguntó.

El vicepresidente planteó que, desde Praia, pasajeros y tripulantes podrían ser trasladados en avión a sus países de origen, incluido España, sin obligarlos a afrontar "tres días más de navegación" en una situación de incertidumbre y angustia.

El vicepresidente insiste en que su postura no responde a falta de solidaridad y recordó que Canarias ha demostrado "con creces" su compromiso en episodios como la llegada masiva de migrantes, pero sostuvo que en este caso la decisión de trasladar el barco al Archipiélago resulta "ilógica" si existen alternativas más rápidas y seguras desde Cabo Verde.

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"Canarias no puede ser siempre el destino de todo aquello en lo que existen dudas", concluyó.