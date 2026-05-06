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Clavijo pide una reunión urgente a Sánchez para tratar la gestión del crucero con hantavirus

El Ministerio de Sanidad ha pedido al Gobierno canario activar la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, para atender un caso urgente de un afectado en el barco 'Hondius'

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

Lucía Feijoo Viera

Aránzazu Fernández

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión de cáracter urgente con el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para abordar la gestión de la situación sanitaria surgida tras el brote de hantavirus en el crucero neerlandés 'Hondius', hasta ahora con siete pasajeros afectados y tres fallecidos relacionados con el viaje. El buque se encuentra fondeado frente a Cabo Verde.

En la tarde de ayer, el Ministerio de Sanidad remitió una carta a Clavijo en la que solicita la activación de recursos especializados para atender un caso de hantavirus detectado en el citado buque turístico. La petición llega tras una alerta canalizada a través del sistema europeo de vigilancia temprana, conocido como Early Warning System, utilizado para coordinar respuestas ante amenazas sanitarias internacionales.

Según la información trasladada, el afectado se encuentra a bordo del barco Hondius. Las autoridades de Países Bajos han solicitado no solo asistencia sanitaria, sino que esta se realice en una instalación preparada para casos de alto riesgo biológico.

Activación de la unidad de alto aislamiento en Tenerife

Ante esta situación, el Ministerio plantea la activación de la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Esta infraestructura forma parte de la red estatal destinada a la atención de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo (EIAR).

La elección de este centro responde a varios factores, entre ellos la gravedad del paciente, las características del virus y la proximidad geográfica respecto a otras unidades similares en territorio nacional.

Clavijo reclamó ayer desde Bruselas "seguridad y garantías para los pasajeros y para los canarios" ante cualquier decisión que adopten la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de Canarias en relación con el brote de hantavirus detectado en el 'Hondius'.

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