Canarias se prepara para la llegada del crucero con hantavirus: cómo y dónde serán atendidos los pasajeros

Canarias se prepara para recibir al MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus a bordo, después de que España aceptara acoger la embarcación a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en coordinación con las autoridades europeas.

Según informa el Ministerio de Sanidad, el buque se encuentra ahora mismo en Cabo Verde y prevé llegar al Archipiélago en los próximos días, aproximadamente en 3 o 4. Aunque Sanidad no ha confirmado oficialmente el puerto de entrada, distintas fuentes apuntan a Tenerife como destino probable del desembarco.

El operativo previsto contempla la aplicación de un protocolo común elaborado por la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). De acuerdo con Sanidad, a su llegada los pasajeros y la tripulación serán sometidos a una evaluación sanitaria, recibirán la atención médica que sea necesaria y posteriormente se organizará el traslado a sus respectivos países.

Sin contacto con los locales

El Ministerio de Sanidad señala en su comunicado que el dispositivo se desarrollará mediante espacios y transportes especiales habilitados para la ocasión. El objetivo es que la atención, los traslados y la gestión de los pasajeros se realice de forma controlada evitando el contacto con la población local.

Por el momento, no se ha comunicado ningún hotel, residencia u otra instalación concreta en Tenerife para alojar a los pasajeros del crucero. La información oficial del Ministerio de Sanidad habla de evaluación sanitaria, asistencia y repatriación, pero no detalla un alojamiento específico para quienes no requieran hospitalización.

La evaluación de los contagios

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades está actualmente realizando una exhaustiva valoración de la situación sanitaria del buque. Antes de su traslado definitivo a Canarias, el ECDC evalúa el estado del crucero en Cabo Verde para determinar si alguna persona debe ser evacuada de forma urgente desde allí.

Mientras se completa esa evaluación, se ha recomendado que las personas a bordo permanezcan en sus camarotes. Además, las autoridades sanitarias investigan el origen de la exposición al virus.

Logística en Tenerife para atender a los casos

Todo apunta a que Tenerife será el lugar designado para el traslado del 'MV Hondius' para la atención médica que pueda requerir el pasaje. En ese contexto, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz, figura como el centro que podría asumir la atención de los casos graves o de personas que necesiten hospitalización.

El Ministerio de Sanidad recalca que: "Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario".

La Isla cuenta además con el Hospital Universitario de Canarias, otro de los centros públicos que se encuentra en La Laguna. Sin embargo, la información disponible hasta ahora apunta a La Candelaria como el hospital principal para la atención de los casos de hantavirus de mayor gravedad. También hay fuentes que explican que el puerto de llegada del barco será el de Santa Cruz.

Riesgos para España

El Ministerio de Sanidad manda un mensaje tranquilizador ya que considera que el brote está limitado al crucero y que el riesgo para la población española es muy bajo; añade que en España no serían necesarias medidas preventivas específicas para la población general.