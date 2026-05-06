Descubre cómo una maestra de Gran Canaria enseña el 'pelete' y el 'jilorio' a sus alumnos

El Mes de Canarias también puede trabajarse desde el aula con los más pequeños a través del juego, la lectoescritura y el vocabulario propio de las Islas. Así lo muestra la cuenta de Instagram @en_mi_aula_pt, gestionada por Carolina, una maestra de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y tutora de un aula enclave en la isla de Gran Canaria, ha compartido nuevo material didáctico pensado para acercar la identidad canaria al alumnado.

En el vídeo, la docente enseña diferentes recursos manipulativos para trabajar palabras de uso frecuente en Canarias, combinando imágenes, lectura, escritura y asociación de conceptos. La idea que comparte busca que los niños y niñas reconozcan vocabulario propio del Archipiélago, lo incorporen a su día a día y lo relacionen con objetos, expresiones y elementos culturales cercanos.

Entre las tarjetas que aparecen en el material se incluyen términos como pelete, jilorio, embostado, palique, calufa o boliche, acompañados de ilustraciones y de la palabra escrita. El recurso permite trabajar la lectura visual, la conciencia lingüística y la identificación de expresiones propias del habla canaria.

Juega con la jerga canaria

El material no se limita a presentar vocablos aislados, sino que Carolina muestra propuestas para emparejar palabras canarias con su equivalente más general o conocido. En el vídeo aparecen ejemplos como millo/maíz, roscas/palomitas, trabas/pinzas, sombrero/cachorro o embudo y fonil, mediante tarjetas y pequeñas trabas con los colores de la bandera canaria.

Este tipo de actividades permite al alumnado comparar palabras, descubrir sinónimos y comprender que una misma realidad puede nombrarse de forma distinta según el territorio. En el caso de Canarias, esa variedad léxica se convierte además en una herramienta para reforzar el sentido de pertenencia y preservar una forma propia de hablar.

El mes de Canarias

Las Islas ya están celebrando el mes de mayo y muchos centros educativos aprovechan para acercar al alumnado a las tradiciones, el patrimonio, la historia, la gastronomía y el habla del Archipiélago. En este caso, el foco se sitúa en la jerga canaria y en la necesidad de transmitirla a las nuevas generaciones.

Siguiendo la línea del material didáctico que Carolina enseña en su cuenta, la docente muestra también juegos de mesa con temática canaria de la marca Coolkid Games. Entre ellos figura Crónicas de un Archipiélago, un juego de estrategia, economía e historia que recorre las Islas Canarias y permite acercarse al territorio desde una dinámica lúdica.

Crónicas de un Archipiélago, un juego de mesa con temática canaria. / @en_mi_aula_pt

La maestra también muestra Rey Guanche, de la misma marca, otro juego de estrategia con el que se puede trabajar el cálculo, la toma de decisiones y la colección del linaje más poderoso de las Islas Canarias. Estos recursos amplían las posibilidades de llevar la cultura canaria al aula más allá de las fichas tradicionales.

Rey Guanche, otro juego de mesa con temática canaria. / @en_mi_aula_pt

La propuesta de @en_mi_aula_pt evidencia cómo la escuela puede desempeñar un papel clave en la conservación de la identidad canaria. Trabajar con los más pequeños palabras como pelete, jilorio, calufa o palique permite que la jerga no se pierda y que el alumnado la reconozca como parte de su patrimonio lingüístico.