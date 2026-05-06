El médico grave del crucero con hantavirus no será evacuado a Canarias

El médico del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y cuyo estado es grave, finalmente no será evacuado a Canarias, según ha asegurado este miércoles el vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez. El traslado del sanitario, de nacionalidad neerlandesa, se realizará "al continente", aunque no se han facilitado más detalles sobre el destino exacto.

El cambio llega después de que el Ministerio de Sanidad anunciara anoche que España había aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el barco se dirigiera desde Cabo Verde a Canarias. Además, Sanidad había informado de que también se había aceptado una solicitud del Gobierno neerlandés para evacuar a las Islas, en un avión ambulancia, al médico del crucero.

Canarias critica la falta de información

Domínguez ha aprovechado este cambio de criterio para insistir en la falta de información que, según el Gobierno de Canarias, ha marcado la gestión del caso desde este martes. El Ejecutivo autonómico sostiene que la decisión de que el crucero reciba ayuda en las Islas se tomó contra su criterio y sin suficiente comunicación previa.

El vicepresidente se ha preguntado por qué el médico sigue todavía en el crucero si anoche se consideraba tan urgente su traslado. También ha cuestionado que se planteara llevarlo inicialmente a Canarias en lugar de que la ambulancia medicalizada volara directamente a Países Bajos.

La Candelaria había sido designado centro de referencia

Según la información trasladada hasta ahora, el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, había sido designado por el Ministerio de Sanidad y la OMS como centro de referencia para atender tanto al médico como a posibles pasajeros del MV Hondius que pudieran necesitar asistencia sanitaria en los próximos días.

Con el nuevo cambio, el sanitario grave no será trasladado a ese hospital. Sin embargo, Canarias sigue pendiente de las decisiones sobre el crucero, que permanece vinculado al brote de hantavirus y cuya llegada a las Islas continúa generando tensión institucional.

El crucero MV Hondius, bajo vigilancia sanitaria

El MV Hondius se encuentra en el centro de una alerta sanitaria internacional tras detectarse un brote de hantavirus a bordo. La OMS había solicitado que el barco se dirigiera desde Cabo Verde hacia Canarias para recibir asistencia y completar los controles sanitarios.

La situación ha provocado críticas del Gobierno canario, del Cabildo de Tenerife y de distintos sectores, que reclaman garantías, protocolos claros y coordinación institucional antes de cualquier operación relacionada con el buque.

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El último cambio anunciado por Domínguez añade más incertidumbre a la gestión del caso: el médico grave ya no será evacuado a Canarias, pero el Archipiélago sigue señalado como posible punto de atención para el MV Hondius y sus pasajeros.