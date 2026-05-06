Alerta sanitaria por hantavirus en el crucero MV Hondius: ¿Por qué el médico infectado nunca aterrizó en Canarias?

Sobre las 23:00 horas de este martes, el Servicio Canario de la Salud (SCS) recibió un requerimiento del Ministerio de Sanidad para activar urgentemente la unidad de aislamiento (UATAN) o Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, de modo que pudiera recibir al médico del crucero afectado por hantavirus «en cumplimiento del derecho internacional». El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, remitió de inmediato una misiva en respuesta en la que solicitaba información sobre el estado clínico del paciente para saber los recursos que necesitaría activar. Tras la carta, el requerimiento ministerial fue desactivado y el paciente amaneció un día más en el MV Hondius.

Unas horas después, y en vista de la mejoría de su estado de salud, su país de origen decidió darle la oportunidad de repatriarlo sin necesidad de pasar por Canarias. Pero, ¿qué fue lo que frenó la llegada de este paciente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria?

La misiva enviada por el SCS, lo deja claro: la falta de información clínica del paciente le impedía evaluar evaluar la situación con tal celeridad.

Como explican fuentes de la Consejería de Sanidad, dichos datos son indispensables para poder organizar y valorar los requisitos técnicos y profesionales que se necesitarán tanto dentro de la unidad como en el transporte del paciente para salvaguardar el territorio de un contagio de este virus. Además, aunque Canarias tiene la posibilidad de utilizar este espacio, necesita al menos 48 o 72 horas de gestión previa para ponerlo en marcha.

Tras enviar el mensaje, el Minsiterio de Sanidad desactivó la petición sin llegar, siquiera, a comenzar el operativo en el Hospital de La Candelaria. Fuentes del centro afirman mantenerse a la espera de noticias. El Hospital de La Candelaria es el centro de referencia para albergar a este tipo de pacientes.

Detalle de la evacuación de los afectados desde el barco. / Almudena Cruz Delgado

A esta circunstancia se une que el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria cuenta con una única cama de aislamiento para tratar a pacientes muy infecciosos o con patologías con riesgo de contagio, como son estos pacientes de hantovirus. De las ocho instalaciones habilitadas en España para tratar a este tipo de pacientes, solo dos cuentan con más de una habitación. Son, en concreto, el Hospital Carlos III de Madrid, que tiene entre dos y tres; y el hospital militar Gómez Ulla, que cuenta con un total de siete. El resto de los hospitales públicos acreditados con Unidad de Aislamiento de Alto Nivel cuentan con tan solo una.

Por tanto, Canarias solo podría acoger a uno de los pacientes directamente en sus instalaciones sanitarias si así se requiriera, al igual que hizo en 2014 tras sospechar que un voluntario de Cruz Roja de 38 años podría estar afectado por ébola.

Tres presuntos pacientes con caso de hantavirus son evacuados del barco y están en camino de recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con OMS, el operador del buque y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y los Países Bajos. / oms / EPC

El protocolo actual obliga al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria a desplegar una importante cantidad de efectivos, así como pertrecharse de todo tipo de materiales sanitarios de protección. Por tanto, no es una operación que se pueda llevar a cabo en el transcurso de unas horas, tal y como pretendía el Ministerio de Sanidad en un principio.