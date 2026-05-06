Dos médicos especialistas viajan al crucero con hantavirus antes de su posible llegada a Tenerife

La naviera Oceanwide Expeditions, operadora del crucero 'MV Hondius', ha informado este miércoles de que dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas viajan desde Países Bajos hasta el buque, afectado por un brote de hantavirus y fondeado frente a las costas de Cabo Verde.

La compañía prevé que ambos especialistas permanezcan a bordo una vez que el barco salga de aguas caboverdianas, siempre que antes se complete con éxito el traslado de las tres personas que presentan la situación médica más delicada. Además, la naviera señala que ya hay un profesional sanitario en el crucero.

Tres personas serán evacuadas este jueves

Según Oceanwide Expeditions, el 'MV Hondius' continúa anclado frente a Cabo Verde y está previsto que este jueves se traslade a tres personas a una aeronave especializada.

Dos de ellas presentan síntomas agudos, mientras que la tercera está estrechamente relacionada con el pasajero que falleció a bordo del buque el pasado 2 de mayo.

La evacuación de estas personas es uno de los pasos previos antes de que el crucero pueda continuar su ruta. La naviera no ha ofrecido más detalles sobre el operativo, al depender del asesoramiento médico y de los procedimientos de control sanitario.

El crucero mantiene Canarias como destino previsto

Oceanwide Expeditions ha confirmado que el barco tiene previsto dirigirse a las Islas Canarias, aunque todavía no ha concretado el punto exacto de llegada.

"Oceanwide Expeditions mantiene un diálogo constante con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y control sanitario para todos los pasajeros, y un cronograma preciso", ha señalado la compañía en un nuevo comunicado.

Por ahora, no se han dado más detalles sobre el viaje posterior del 'MV Hondius', ya que cualquier decisión dependerá de la evolución sanitaria a bordo y del "resultado de los rigurosos prodecimientos de control sanitario".

Coordinación con la OMS y autoridades internacionales

La naviera afirma que trabaja en "estrecha colaboración" con las autoridades locales e internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de Países Bajos, embajadas implicadas y el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés.

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El caso del MV Hondius mantiene la atención sanitaria y diplomática por la presencia de pasajeros y tripulantes de distintas nacionalidades y por la necesidad de coordinar una respuesta segura antes de cualquier desembarco.