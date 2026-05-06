Michael Jackson en Tenerife: la noche en que Canarias entró en el mapa del pop mundial

El 26 de septiembre de 1993, Santa Cruz de Tenerife vivió una de esas noches que se recuerdan más como acontecimiento colectivo que como simple concierto. Michael Jackson actuó en la explanada del Puerto de la capital tinerfeña, junto a la Plaza de España, dentro de la gira Dangerous Tour, ante una multitud que las fuentes locales sitúan en torno a 50.000 personas. Los medios de comunicación en Canarias coinciden en señalar aquel recital como un hito para la historia musical del Archipiélago.

Casi 50.000 personas y entradas a 5.000 pesetas

La cifra de público es uno de los datos más llamativos: 49.930 asistentes. La entrada general costó 5.000 pesetas, y El País, en su crónica del día siguiente, recogió que unas 1.500 personas pagaron 10.000 pesetas por localidades especiales.

Concierto de Michael Jackson en Tenerife en 1993 / El Día

Un proyecto casi imposible

El proyecto parecía casi imposible. Diario de Avisos recuerda que Santa Cruz celebraba aquel año el V centenario de su fundación, pero lo hacía con un Ayuntamiento en una situación económica muy delicada. Aun así, el concierto salió adelante gracias a la intervención de promotores locales, al papel del entonces alcalde José Emilio García Gómez y al trabajo de figuras como Pepe Chiyah, Valentín Álvarez y Víctor Dubois. Según ese mismo medio, el contrato se cerró después de que la posibilidad inicial surgiera a raíz de la gira europea de Jackson y de los contactos con la empresa Dorna.

Una producción nunca vista en las Islas

La logística fue descomunal para Canarias. La producción de Dangerous movía 62 tráileres y que parte del material llegó en dos grandes aviones Antonov 124. También aterrizó otro avión con 268 personas del equipo de producción.

Michael Jackson recibido en Los Rodeos por niños con trajes típicos de Canarias / El Día

Más de 300 millones de pesetas

El coste también impresiona visto con perspectiva. El concierto estuvo asegurado por 300 millones de pesetas y, en una segunda entrega, citó al promotor Valentín Álvarez para estimar el coste final en unos 327 millones de pesetas. Solo el caché del artista habría sido de 250 millones, a lo que se añadieron derechos de autor, traslados, hoteles, seguros y producción.

La llegada del Rey del Pop a Tenerife

Jackson llegó a Tenerife el 25 de septiembre por el aeropuerto de Los Rodeos, donde fue recibido por niños vestidos con traje típico canario. Diario de Avisos recuerda que después se trasladó al Hotel Botánico, en Puerto de la Cruz, y que su presencia desató una expectación inédita en la isla. Onda Cero Canarias añade que ocupó una planta entera del hotel y que Loro Parque cerró para una visita privada del artista.

Concierto de Michael Jackson en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife / El Día

Carmina Burana, lluvia y espectáculo

La noche del concierto comenzó con la introducción de Carmina Burana y el impacto visual propio de la gira Dangerous. El País situó el arranque a las 22:15 y describió una actuación marcada por la lluvia, el despliegue escénico y la sensación de estar ante una cita irrepetible. Diario de Avisos, por su parte, subraya que aquel espectáculo abrió un antes y un después para la llegada de grandes artistas a Canarias, aunque también reconoce que traer producciones internacionales a las Islas siguió siendo complicado.

Treinta años después, una memoria intacta

Treinta años después, la memoria del concierto fue recuperada en el documental Adivina quién actuó esa noche, emitido por Televisión Canaria y presentado en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Más que un concierto, la noche de Michael Jackson en Tenerife fue una demostración de que Canarias también podía estar, aunque fuera por unas horas, en el centro mundial del espectáculo.