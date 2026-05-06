Los obispos esperan que el brote de hantavirus no ponga en peligro la visita de León XIV a Canarias

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha confiado en que el brote de hantavirus detectado en un crucero que tiene previsto llegar al archipiélago canario no ponga en peligro la visita del papa León XIV a España el próximo mes de junio entre el 6 y el 12 de junio.

"Yo espero que no. Estamos hablando de un asunto muy mediático, el crucero, la infección, pero haciendo bien las cosas, se controlará todo en ese sentido", ha respondido Mazuelos al ser preguntado sobre este extremo en la rueda de prensa en la que este miércoles se han dado a conocer los detalles de la agenda oficial de la visita de León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio.

No obstante, el obispo ha subrayado que se debe tener claro que "una infección de virus puede venir cuando menos lo esperemos", aunque ha recalcado que no es lo que ocurre en este caso.

Sigue en directo la comparecencia de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Monica García tras la reunión para atender la llegada del MV Hondius a Canarias / E. D. / L. P.

José Mazuelos: "Es raro que el virus pase a ser una pandemia"

"Aquí es una infección que está controlada, es conocido también el virus y es raro que pase a ser una pandemia. No se espera ahora mismo una pandemia y esperemos que Dios no lo quiera", ha concluido Mazuelos.

El crucero 'MV Hondius' con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid, según han anunciado los ministros de Sanidad e Interior, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión de seguimiento para acoger este barco en Canarias.