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La OMS confirma que tres pacientes del Hondius viajan a Países Bajos para recibir atención médica

La OMS coordina la evacuación de tres pacientes con hantavirus a Países Bajos para su atención médica especializada

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

Lucía Feijoo Viera

Johanna Betancor Galindo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que tres pacientes afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius han sido evacuados del barco y se dirigen a Países Bajos para recibir atención médica.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó a través de un mensaje en X de que la operación se ha organizado en coordinación con el operador del buque y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos.

Según explicó, la OMS continúa trabajando con la compañía naviera para vigilar de cerca el estado de salud de los pasajeros y la tripulación. Además, el organismo mantiene la colaboración con los países implicados para garantizar el seguimiento médico adecuado y activar nuevas evacuaciones si fuera necesario.

Tedros señaló también que ya se ha iniciado el monitoreo tanto de las personas que permanecen a bordo como de aquellas que ya han desembarcado, en coordinación con la naviera y las autoridades sanitarias nacionales.

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus

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Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus / Oceanwide

Pese a la situación sanitaria detectada en el crucero, el director general de la OMS aseguró que, en esta fase, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo.

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La confirmación de estos traslados a Países Bajos introduce un nuevo elemento en la gestión del brote, en pleno debate sobre el papel de España y Canarias en el operativo internacional vinculado al Hondius.

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