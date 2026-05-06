La OMS confirma que tres pacientes del Hondius viajan a Países Bajos para recibir atención médica
La OMS coordina la evacuación de tres pacientes con hantavirus a Países Bajos para su atención médica especializada
EFE
La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que tres pacientes afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius han sido evacuados del barco y se dirigen a Países Bajos para recibir atención médica.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó a través de un mensaje en X de que la operación se ha organizado en coordinación con el operador del buque y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y Países Bajos.
Según explicó, la OMS continúa trabajando con la compañía naviera para vigilar de cerca el estado de salud de los pasajeros y la tripulación. Además, el organismo mantiene la colaboración con los países implicados para garantizar el seguimiento médico adecuado y activar nuevas evacuaciones si fuera necesario.
Tedros señaló también que ya se ha iniciado el monitoreo tanto de las personas que permanecen a bordo como de aquellas que ya han desembarcado, en coordinación con la naviera y las autoridades sanitarias nacionales.
Pese a la situación sanitaria detectada en el crucero, el director general de la OMS aseguró que, en esta fase, el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo.
La confirmación de estos traslados a Países Bajos introduce un nuevo elemento en la gestión del brote, en pleno debate sobre el papel de España y Canarias en el operativo internacional vinculado al Hondius.
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