Pedro Sánchez se escuda en la OMS para justificar una decisión que corresponde a Sanidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este miércoles a las 11:30 horas en La Moncloa una reunión de seguimiento sobre la llegada a Canarias del crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. La convocatoria oficial sitúa el encuentro en el marco de la solicitud de la Organización Mundial de la Salud al Gobierno de España para acoger la embarcación “en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario”.

Sin embargo, el punto central de la controversia está en la interpretación de esa solicitud. El Gobierno central presenta la operación como una respuesta a la OMS, mientras que desde Canarias se cuestiona que se atribuya al organismo internacional una decisión que, según el Ejecutivo regional, corresponde al Ministerio de Sanidad: concretar que el barco recale en las Islas y que uno de los pacientes graves sea atendido en Tenerife.

Tres fallecidos y siete afectados a bordo

El crucero permanece fondeado frente a Cabo Verde tras detectarse un brote de hantavirus a bordo, con siete personas afectadas y tres fallecidos vinculados al viaje. En la embarcación viajan 147 personas, entre ellas 14 españoles.

La tensión política se ha incrementado después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, solicitara una reunión urgente con Sánchez para abordar la gestión de la crisis sanitaria. Clavijo pide que se reconsidere el traslado del buque a Canarias al entender que no se han ofrecido garantías suficientes ni información clínica detallada sobre los afectados.

El Gobierno de Canarias sostiene que la OMS solicita auxilio al Estado español, pero no determina necesariamente que la respuesta tenga que ejecutarse en el Archipiélago. Por ello, considera que la decisión de activar recursos en Tenerife y permitir la llegada del Hondius responde a una orden del Ministerio de Sanidad, que debe justificar por qué Canarias es la opción elegida frente a otras alternativas.

El Ministerio plantea activar la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, para atender al menos a uno de los pacientes más graves. Emergencias se prepara también para la posible llegada de otros afectados.

La tensión entre Moncloa y Canarias

Desde el Servicio Canario de la Salud se ha denunciado además una falta de información sobre el historial clínico, síntomas, analíticas y patologías previas de los pasajeros afectados, datos que considera imprescindibles para preparar una atención sanitaria segura.

Canarias también cuestiona que no se haya optado por desembarcar a los afectados en Cabo Verde para realizar un triaje y trasladarlos posteriormente en aviones medicalizados a sus países de origen o a unidades especializadas de la Península.

A la reunión convocada por Sánchez asisten el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por vía telemática; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, también por vía telemática; y la ministra de Sanidad, Mónica García.

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El choque entre ambas administraciones se produce después de que Sanidad cambiara el criterio mantenido inicialmente. En un primer momento, el Ministerio defendía evacuar en Cabo Verde a los sintomáticos y contactos de riesgo para que el barco continuara sin escala en Canarias. Ahora, el Ejecutivo central apela a la obligación legal y humanitaria de auxiliar a los pasajeros.