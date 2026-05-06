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Pedro Sánchez preside una reunión de urgencia para decidir la acogida del MV Hondius con hantavirus en Canarias

Moncloa acoge a las 10:30 un encuentro de alto nivel con los ministros de Sanidad, Interior y Transportes para evaluar la solicitud de la OMS de mandar el barco a España

El crucero holandés MV Hondius (atrás), anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes 4 de mayo de 2026, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el Océano Atlántico. Tres de los afectados han muerto y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO. añade txto

El crucero holandés MV Hondius (atrás), anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde, este lunes 4 de mayo de 2026, después de que tres personas murieran a bordo a causa de un síndrome respiratorio agudo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un caso confirmado y cinco casos sospechosos adicionales de infección por hantavirus en el buque que navega en el Océano Atlántico. Tres de los afectados han muerto y uno se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO. añade txto / Foto: LP/DLP

Bruno Betancor

Santa Cruz de Tenerife

El destino del crucero de expedición MV Hondius se decide esta mañana en el Complejo de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza desde las 10:30, hora canaria, una reunión de seguimiento clave para dar respuesta a la petición formal de la Organización Mundial de la Salud, que insta a España a acoger la embarcación en Canarias debido al brote de hantavirus que afecta al pasaje.

La reunión tiene como objetivo coordinar una respuesta que cumpla con el derecho internacional y el deber de auxilio, garantizando al mismo tiempo la seguridad sanitaria del archipiélago. El encuentro cuenta con la presencia presencial de la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, figuras clave para autorizar el atraque y supervisar los protocolos de cuarentena y seguridad ciudadana.

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, participan por vía telemática. La presencia de Torres es especialmente relevante dada su conexión directa con la realidad administrativa de Canarias y la necesidad de coordinar la logística portuaria con el Gobierno regional.

MV Hondius.

MV Hondius. / ELTON MONTEIRO / EFE

El factor humanitario frente a la presión en las islas

El Gobierno de España encara esta cita con la premisa de mantener el "espíritu humanitario", especialmente tras conocerse que hay 14 ciudadanos españoles a bordo y que Cabo Verde ha denegado el auxilio al buque. Este encuentro se produce en un momento de tensión dialéctica con el Ejecutivo canario, después de que el presidente Fernando Clavijo cuestionara la idoneidad de trasladar el foco infeccioso desde aguas internacionales hasta las costas tinerfeñas o grancanarias.

Claves de la cobertura oficial

Se espera que de esta reunión emane el plan definitivo para la evacuación aérea de los enfermos antes de que el barco toque puerto, una condición que Sanidad ha puesto sobre la mesa para minimizar riesgos. El Ministerio de Transportes deberá definir qué puerto canario ofrece las mejores condiciones de aislamiento para realizar la desinfección total del MV Hondius.

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Con todo esto, la resolución del encuentro será determinante para que la OMS dé la orden de navegación definitiva al buque de bandera neerlandesa. Esta reunión de seguimiento marca el paso definitivo del Gobierno central en una crisis sanitaria que ha puesto a Canarias en el foco de la diplomacia internacional y la gestión de emergencias biológicas.

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