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Opinión | HANTAVIRUS

Adolfo Rodríguez

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El periodismo debe correr sin tropezar, pero el lector también tiene responsabilidad

En plena crisis informativa, el periodismo debe correr sin tropezar, pero el lector también tiene la responsabilidad de elegir bien qué consume y cómo lo interpreta.

Imagen de este lunes del crucero holandés MV Hondius que se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde), tras la muerte de tres pasajeros a causa de un síndrome respiratorio agudo. EFE/ Elton Monteiro. Amplía texto 1

Imagen de este lunes del crucero holandés MV Hondius que se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde), tras la muerte de tres pasajeros a causa de un síndrome respiratorio agudo. EFE/ Elton Monteiro. Amplía texto 1 / ELTON MONTEIRO / EFE

Un crucero afectado por un brote de hantavirus tiene en vilo al mundo entero. A Canarias en peso, concretamente. Y con razón. Uno se espeluzna al echar la vista atrás y recordar que el foco mediático del inicio de la pandemia por coronavirus en España también fue en el archipiélago. No obstante, autoridades y sanitarios hacen su labor: piden prudencia e insisten en calmar a la sociedad.

En tiempos de vaivén de información y crisis internacional, el periodismo se vuelve más interesante que nunca y cobra aún más importancia. También más responsabilidad. Cuando tan solo existía la radio y dos canales de televisión, no quedaba otra más que esperar a que los profesionales conectasen en directo para informar de lo que acontecía. Uno tiende a pensar que, en épocas de menor competencia, contaban con lo que ahora es un privilegio: el tiempo. Tiempo para contrastar, hacer decenas de llamadas, pedir más datos y debatir con los compañeros si lo que estaban haciendo era lo correcto o no. Ya no es así, aunque en parte debería serlo.

En 2026, la información es más efímera que nunca. El sector, aún más competitivo. Ya no existen dos cadenas y una emisora de radio, por ejemplo; ahora las opciones son variadas y diversas. En redes sociales, lo cuentas en directo o te quedas atrás. El periodista debe contar con ojo clínico y dar con el enfoque idóneo casi al segundo. Contar poco y dosificar la información. En la era del aquí y el ahora, todo lo que se contó hace cinco minutos ya es pasado. Decisiones como si el crucero llega a Canarias, la OMS lo confirma, pero el Gobierno de España no; el de Canarias no quiere bajo ningún concepto, pero finalmente tiene que ceder por imposición legal y moral, quedan obsoletas a medida que un representante político abre la boca. Y el periodista no ha metido la pata contándolo; es importante que la sociedad sepa, en parte, cómo funciona el mundo y el motivo que lleva a tomar según qué decisiones.

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Claro que el periodista tiene responsabilidad. La ética ante todo. El lector, la persona a la que llega la información, también cuenta con una responsabilidad mucho más importante en el tratamiento de la información: decidir qué consume, a quién consume y, en ocasiones, hasta interpretar lo que se dice o leer entre líneas. El periodista te prepara el solomillo, pero no te lo mete en la boca.

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