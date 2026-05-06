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La prensa internacional recoge el pulso entre Canarias y el Estado por el crucero con hantavirus

El presidente Fernando Clavijo argumenta que la cepa detectada puede transmitirse entre personas y pone en riesgo la seguridad pública del Archipiélago

Un pasajero del crucero afectado por hantavirus: "Queremos sentirnos seguros y volver a casa"

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Lucía Feijoo Viera

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El conflicto entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo central por la posible llegada del crucero MV Hondius al Archipiélago ha alcanzado repercusión internacional. La BBC ha recogido la oposición del presidente canario, Fernando Clavijo, al plan del Gobierno de España para permitir que el buque, afectado por un brote de hantavirus, atraque en Canarias.

El medio británico señala que Clavijo rechaza la llegada del barco por motivos de seguridad pública, en un contexto marcado por la preocupación sanitaria y por la falta de acuerdo entre ambas administraciones sobre la gestión del operativo.

La BBC recuerda además que la cepa detectada en el crucero puede transmitirse de persona a persona en casos de contacto estrecho, un elemento que añade presión al debate sobre el destino del buque y las garantías necesarias para cualquier actuación sanitaria.

La aparición del caso en un medio internacional sitúa la crisis del Hondius fuera del ámbito nacional y convierte el pulso entre Canarias y el Estado en una cuestión observada también desde el exterior.

Hasta ahora, el Gobierno canario ha reclamado información detallada, protocolos claros y garantías suficientes antes de asumir cualquier decisión que implique la llegada del crucero o la atención de pasajeros en las Islas.

El Ejecutivo regional sostiene que no se opone a prestar auxilio, pero cuestiona que Canarias sea presentada como destino obligado sin que se hayan explicado de forma suficiente los criterios técnicos que justifican esa elección.

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El eco internacional de la noticia refuerza la dimensión política de una crisis que comenzó como una emergencia sanitaria en alta mar y que ha derivado en un conflicto institucional sobre la seguridad, la coordinación entre administraciones y la transparencia en la toma de decisiones.

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