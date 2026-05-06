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La presidenta del Cabildo de Tenerife rechaza la llegada del crucero con hantavirus a la isla

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, acusa al Gobierno de España de tomar una decisión unilateral y pide reconsiderar la llegada del buque

¿Qué es el Hantavirus? La enfermedad que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

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Sara Fernández

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha expresado este miércoles su rechazo frontal y absoluto a la posible llegada a la isla del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus. La dirigente insular asegura que la corporación tuvo conocimiento de la arribada del buque a través de los medios de comunicación y no por una comunicación oficial previa.

Dávila ha señalado que, según la información de la que dispone, la decisión habría sido adoptada de forma unilateral por el Gobierno de España, sin consulta previa al Gobierno de Canarias ni a las autoridades sanitarias del Archipiélago. La presidenta del Cabildo considera que no se han trasladado garantías suficientes sobre la operación y sostiene que el abordaje sanitario podría haberse realizado en Cabo Verde.

Rosa Dávila pide transparencia sobre el crucero MV Hondius

En declaraciones a los medios, Dávila ha defendido que el Cabildo reclamará máxima transparencia y procedimientos claros ante una situación que, a su juicio, exige coordinación entre todas las administraciones implicadas.

"Creemos que el Gobierno de España ha tomado una decisión unilateral que no se justifica en decisiones sanitarias y técnicas, que este mismo abordaje del problema se podría hacer perfectamente en Cabo Verde", afirmó la presidenta insular.

Dávila considera que el traslado del buque a Canarias responde a una decisión política y no a criterios técnicos suficientemente explicados. También ha pedido que se aclare qué protocolos se aplicarán en caso de que el crucero llegue finalmente a Tenerife.

El Cabildo critica la falta de comunicación previa

La presidenta del Cabildo ha insistido en que la forma en la que se ha gestionado la situación está generando preocupación entre la población. Según Dávila, las autoridades insulares no han recibido información suficiente sobre las condiciones de llegada del buque ni sobre el dispositivo sanitario previsto.

"No hay procedimientos claros, no hay un protocolo claro, no sabemos cuál es el vector en el que se está propagando el virus, y con todas esas incertidumbres el Gobierno de España toma la decisión unilateral, a altas horas de la noche, de traer al barco, en este caso, a Tenerife, sin consultar a las autoridades", criticó la presidenta del Cabildo de Tenerife.

El Cabildo cerrará filas con el Gobierno de Canarias

Dávila ha avanzado que el Cabildo de Tenerife emitirá un comunicado oficial durante la mañana, después de la celebración del Consejo de Gobierno insular. La institución insular, según indicó, cerrará filas con el Gobierno de Canarias y con su presidente, Fernando Clavijo.

La presidenta tinerfeña también ha expresado su deseo de que la decisión pueda ser reconsiderada y ha reclamado consenso con las administraciones que tendrían que participar en la atención de la situación en Canarias.

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El crucero MV Hondius permanece bajo vigilancia sanitaria tras detectarse un brote de hantavirus a bordo. La posible llegada del buque a Tenerife ha abierto un nuevo frente político e institucional, con el Cabildo reclamando información, garantías y coordinación antes de cualquier operación en la isla.

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