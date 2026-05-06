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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo: "El pueblo canario se merece respeto, transparencia y lealtad institucional"

El presidente denuncia que el Ejecutivo autonómico sigue sin información sobre el acuerdo con la OMS, el estado de salud de los pasajeros y los motivos por los que no se permite una repatriación directa desde Praia

El presidente Fernando Clavijo durante un Consejo de Gobierno.

El presidente Fernando Clavijo durante un Consejo de Gobierno. / Ramón de la Rocha / Efe

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantiene el tono duro contra el Gobierno de España por la gestión de la crisis sanitaria vinculada al buque, cuya llegada a las Islas está prevista para el próximo día 9. El jefe del Ejecutivo autonómico denunció que Canarias continúa excluida de las decisiones, sin información oficial sobre el contenido del acuerdo alcanzado con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin datos claros sobre el estado de salud de los pasajeros y sin explicación alguna sobre por qué no se permite una repatriación directa desde el puerto de partida.

"El pueblo canario se merece respeto, información, transparencia y lealtad institucional", afirmó Clavijo, que lamentó que la Comunidad Autónoma haya sido "excluida" de la reunión decisiva en Moncloa pese a ser el territorio que deberá asumir las consecuencias operativas, sanitarias y sociales de la decisión.

"Seguimos sin tener contacto de esa reunión a la que no se permitió asistir a Canarias", subrayó.

El armador solicita atracar en Tenerife este viernes

El presidente confirmó que el armador del buque ha solicitado a Puertos que poder atracar el día 9 en un puerto de Tenerife, pero insistió en que la falta de coordinación con el Ejecutivo central está generando "incertidumbre, desconfianza y desasosiego" entre la población.

Según Clavijo, la ministra de Sanidad "no ha contestado ninguna llamada", lo que, a su juicio, agrava una situación que requiere respuestas urgentes.

Evacuados del crucero tres pacientes sospechados de tener hantavirus

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Tres presuntos pacientes con caso de hantavirus son evacuados del barco y están en camino de recibir atención médica en los Países Bajos en coordinación con OMS, el operador del buque y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y los Países Bajos. / oms / EPC

Clavijo cuestiona el traslado de los pasajeros hasta Canarias

Clavijo cuestionó además el traslado de los pasajeros hasta Canarias si se encuentran sanos.

"No tiene sentido que se repatrien desde Canarias. Nadie nos ha explicado por qué se ha decidido ese viaje de tres días más de pesadilla cuando permanecen en una situación de angustia que requiere respuestas ágiles y no una prolongación innecesaria del trayecto", insistió.

El Hospital de La Candelaria, en el centro del debate sanitario

El jefe del Ejecutivo autonómico advirtió también de que Canarias que el Hospital de La Candelaria no dispone de un protocolo ordinario para este tipo de contagio. Además, señaló que el centro cuenta con una plaza de alto requerimiento —una de las doce existentes en toda España—, pero que ni siquiera se ha solicitado formalmente su activación.

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"Este tipo de decisiones descoordinadas, sin respetar a Canarias, solo generan más incertidumbre", concluyó Clavijo.

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