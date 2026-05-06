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Última hora del crucero con hantavirus: todo lo que se sabe de su escala en Canarias, en directo

Sigue la última hora del brote de hantavirus detectado en un crucero con posible parada en las Islas Canarias. Te contamos en directo la situación sanitaria, los posibles síntomas y las decisiones de Sanidad Exterior y la OMS

Aránzazu Fernández

Víctor de Castro

Diego R. Moreno

Bruno Betancor

Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que se ha cobrado tres muertes y ha afectado a siete pasajeros, se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de recibir la orden de dirigirse a Canarias o a otro destino. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha ampliado la información sobre la gestión del barco afectado por un brote de contagios en aguas internacionales, subrayando que la responsabilidad principal recae en el Estado. En esta ocasión, sus declaraciones se produjeron en el programa “Directo al Grano” de Televisión Española, donde detalló el papel que desempeña el archipiélago dentro del operativo.

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Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

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