Visita del papa a Canarias: migración, acogida y misas multitudinarias en la agenda de León XIV

La agenda oficial del viaje apostólico de León XIV a España, difundida este miércoles por el Vaticano, confirma que Canarias tendrá un protagonismo destacado en la recta final de la visita. El papa llegará al Archipiélago los días 11 y 12 de junio con un programa centrado en la migración, la acogida y el contacto con la realidad social de las Islas.

La primera parada será Gran Canaria. El Pontífice aterrizará en Gando y se trasladará al puerto de Arguineguín, uno de los principales puntos de llegada de cayucos procedentes de África, donde mantendrá un encuentro con migrantes, voluntarios y asociaciones vinculadas a la atención humanitaria. Después acudirá a la Catedral de Santa Ana para reunirse con el clero y agentes pastorales antes de celebrar una misa en el Estadio de Gran Canaria.

Al día siguiente, León XIV viajará a Tenerife para visitar el centro de acogida Las Raíces, en La Laguna, donde residen migrantes en situación de vulnerabilidad. También participará en un encuentro con entidades dedicadas a la integración en la plaza del Cristo y concluirá su estancia en España con una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La visita canaria formará parte de un recorrido de seis días por España que comenzará en Madrid y continuará en Barcelona. Entre los actos previstos figuran una intervención en el Congreso de los Diputados —será el primer papa que hable en una sesión conjunta de las Cortes Generales—, una visita al centro penitenciario Brians 1 y encuentros con jóvenes, representantes de la cultura y organizaciones sociales.

El viaje ya está teniendo además impacto fuera del ámbito religioso. Según datos del sector turístico difundidos este miércoles, la llegada de León XIV ha disparado las reservas hoteleras en distintos puntos del país, especialmente en Madrid y Tenerife, coincidiendo con las fechas previstas para los actos multitudinarios del Pontífice.

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(Habrá ampliación).